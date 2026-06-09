Sinuano Día resultado del último sorteo hoy martes 9 de junio de 2026

Sinuano Día es uno de los juegos de chance más reconocidos de la Costa Caribe colombiana. Su popularidad se extiende por departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde miles de personas siguen diariamente los resultados con la expectativa de acertar las cifras ganadoras.

Número ganador de Sinuano Día hoy martes 9 de junio de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este martes 9 de junio de 2026 es el xxxx. Felicitaciones a todos los ganadores de esta jornada. Se recomienda verificar el resultado y confirmar la validez del tiquete en los puntos de venta autorizados.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los apostadores tienen la opción de incluir una quinta balota o número adicional en sus apuestas. Esta modalidad puede aumentar las ganancias cuando se acierta simultáneamente con otras cifras del resultado oficial.

Este juego permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio en la modalidad directa, los números elegidos deben coincidir exactamente y en el mismo orden con el resultado oficial del sorteo.

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A qué hora juega Sinuano Día

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El sorteo de Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 de la tarde. Los resultados oficiales pueden consultarse una vez finaliza el sorteo a través de los canales autorizados.

Cómo se juega el chance

El chance cuenta con diferentes modalidades de apuesta que ofrecen premios según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado ganador:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Día?

El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, aunque existen documentos básicos que deben presentarse en cualquier caso.

Documentos fundamentales

Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio