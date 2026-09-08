"Empecemos por el principio": Christian Daes detalla plan de obras y capital semilla para el Chocó

Quibdó se convierte en el epicentro de una ambiciosa estrategia de desarrollo social y económico tras una productiva reunión liderada por el presidente Abelardo De La Espriella. El plan busca impulsar al departamento del Chocó mediante inversiones en infraestructura, conectividad digital y apoyo directo a nuevos empresarios, contando con la participación activa de importantes líderes del sector privado nacional.

Christian Daes, presidente operativo de Tecnoglass —una de las compañías exportadoras más importantes del país—, destacó el impacto positivo de este encuentro y el compromiso de los empresarios. Según Daes, la reunión sirvió para hacerlos "reaccionar ante la situación que está viviendo el Chocó" y trazar una ruta clara para aprovechar el potencial de la región como un polo de desarrollo sostenible.

Conectividad vial y digital: Las bases del desarrollo

Una de las principales conclusiones del encuentro es la necesidad urgente de integrar físicamente al departamento. Daes explicó que el primer gran paso acordado es "conectar, hacer todas las carreteras que necesita el Chocó, que valen un billón de pesos".

Esta millonaria inversión se canalizará mediante el mecanismo de obras por impuestos, coordinado por Elsa Noguera, quien liderará un fideicomiso para gestionar los recursos aportados por el sector empresarial.



Para Daes, solucionar el problema de transporte es el cimiento indispensable antes de proyectar el surgimiento de industrias locales. "Es difícil montar una empresa de, por ejemplo, de fabricar chocolates o dulces o cualquier cosa en la mitad de un lugar que no tiene carreteras ni entrando ni saliendo", enfatizó el ejecutivo al defender la premisa de "empecemos por el principio".

A la par de las vías terrestres, el plan contempla una total conectividad digital

El empresario David Vélez se comprometió a conectar tecnológicamente al departamento para equilibrar el acceso a la información y el manejo de datos. Daes calificó esta tarea como un proceso simple y económico bajo las tecnologías actuales: "ya la parte digital no es costosa, es hoy en día hay conectividad en cualquier lugar del mundo muy barato con una antena que cuesta 200,000 pesos".

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Capital semilla con enfoque de sostenibilidad

El proyecto también incluye un programa de capital semilla coordinado en conjunto con líderes como Mauricio Gómez. Se otorgará un apoyo financiero de 5 millones de pesos a 1.000 pequeños emprendedores chocoanos.

No obstante, Daes aclaró que la iniciativa no se limitará a la entrega de recursos, sino que contará con un acompañamiento y seguimiento estricto por parte de iMPULSA para asegurar su sostenibilidad. "Lo que queremos es asegurarnos que esas 1000 tortugas que nacen, por lo menos 100 lleguen a la edad adulta y con eso cumplimos con el propósito de esto", explicó el presidente de Tecnoglass, añadiendo que un modelo similar de apoyo social y educativo ya demostró tener éxito en Barranquilla hace 25 años.

Un régimen tributario especial para atraer inversión

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Para consolidar la llegada de nuevas industrias, el Ministerio de Hacienda y el presidente de la Espriella plantean estructurar un régimen tributario especial similar a las leyes de incentivos aplicadas anteriormente en zonas afectadas por desastres naturales, como las leyes Quimbaya en Cauca y Caloto.

La propuesta busca incentivar la creación de empleo formal mediante la reducción o exención temporal de impuestos para las empresas que decidan establecer operaciones significativas en el departamento. De acuerdo con Daes, al establecer una zona especial de inversión que reduzca o elimine tributos por cinco años, "el panorama cambió totalmente y vamos a dejar de ver tanta pobreza" . El empresario concluyó señalando que, sumado a un compromiso estatal indispensable en materia de seguridad, el Chocó tiene el potencial de convertirse en una verdadera despensa para el país debido a su riqueza mineral, sus tierras y su acceso a dos océanos.

Escuche aquí la entrevista: