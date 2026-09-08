Capturan en Dos Quebradas a padre señalado de causar la muerte y agredir sexualmente a su bebé

En un operativo de la Policía, capturaron en Pereira a Cristian David Cardona, señalado de causar la muerte y cometer presuntas agresiones sexuales contra su propio hijo, un bebé de apenas tres meses de edad.

Los hechos se remontan al 17 de septiembre de 2024, cuando familiares trasladaron al pequeño hasta la Clínica Los Rosales, en Pereira, debido a su delicado estado de salud.

Durante la atención, los médicos encontraron un trauma craneoencefálico severo y signos compatibles con el denominado síndrome del niño sacudido. La gravedad de las lesiones terminó provocando la muerte del bebé.

Pero los médicos también encontraron otros indicios que encendieron las alarmas. Los exámenes especializados detectaron lesiones que, según los peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, resultaban compatibles con agresiones sexuales.



Los investigadores encontraron, además, lesiones cicatrizadas, lo que, de acuerdo con los dictámenes forenses, indicaría que el bebé habría sufrido agresiones sexuales anteriores y de manera reiterada.

La Policía concentró parte de la investigación en el entorno familiar del menor. Las pesquisas permitieron establecer que el padre y la madre tenían contacto permanente y acceso directo al bebé, sin que los investigadores encontraran, hasta ese momento, la intervención de terceros en su cuidado.

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Con los testimonios, las labores de verificación y los resultados de Medicina Legal, los investigadores individualizaron al padre del menor como presunto responsable y consiguieron una orden judicial en su contra.

Los uniformados capturaron a Cardona en vía pública de Dosquebradas. La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio y acceso carnal o acto sexual con incapaz de resistir.

Durante la audiencia de control de garantías, el procesado no aceptó los cargos. Sin embargo, el juez ordenó su reclusión en un centro carcelario mientras avanza el proceso penal.

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La investigación busca esclarecer completamente las circunstancias que rodearon la muerte del bebé y determinar la responsabilidad del capturado frente a las agresiones que, según los elementos recopilados por las autoridades, habría sufrido el menor.