Tatyana Orozco será la presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura

La Junta Directiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) designó a la economista Tatyana Orozco de la Cruz como su nueva Presidenta Ejecutiva, cargo que asumirá el próximo 14 de septiembre. El nombramiento se da luego de que el gremio desistiera de nombrar en ese mismo cargo a la excodirectora del Banco de la República, Carolina Soto Losada en medio de fuertes críticas de sectores cercanos al Gobierno.

La nueva presidenta de la CCI fue viceministra de Turismo en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, y luego fue directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP) en esta misma administración. Posteriormente fue directora del Departamento de Prosperidad Social, entre 2014 y 2017.

Tatyana Orozco, nueva presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Foto redes sociales.

Luego se desempeñó en el sector privado, ocupando cargos como vicepresidenta corporativa del Grupo Sura, CEO de la firma encargada del proyecto Arena del Río en Barranquilla, Way Stadium INC, y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Portuaria del Puerto de Barranquilla.

La agenda que Orozco liderará, según la CCI, tendrá seis líneas de trabajo. En primer lugar, reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto. En segundo lugar, el aporte técnico al nuevo Plan Nacional de Desarrollo. En tercer lugar, la terminación de los proyectos en curso, tanto en concesiones como en obra pública, y el desarrollo de nuevos proyectos estratégicos.



Luego, las reglas claras y transparentes en la contratación, con el Observatorio de Contratación de la CCI como herramienta. Además, la transformación empresarial a partir de la innovación y las nuevas tecnologías. Finalmente, la ampliación del sector hacia el agua, el modo férreo, la infraestructura social y los mercados internacionales.

🚨 COMUNICADO DE PRENSA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CCI 🚨

La infraestructura es la solución: la CCI presenta su agenda para reconstruir, crecer y competir

Como parte de esta nueva etapa, la Junta designó a Tatyana Orozco de la Cruz como Presidenta Ejecutiva de la Cámara. pic.twitter.com/x6C0c28Woa — Cámara Colombiana de la Infraestructura (@camaradelainfra) September 8, 2026

Dentro de esa hoja de ruta, desde la Camará señalaron que el impulso a las iniciativas privadas como palanca para acelerar la infraestructura sin presionar el presupuesto público, y el cumplimiento oportuno de los compromisos económicos vigentes en concesiones y contratos de obra pública, tendrán prioridad inmediata.