Alcalde de Belén de Umbría pide acelerar la reconstrucción: “269 viviendas quedaron inhabitables”

El terremoto que afectó a varias regiones de Colombia dejó una situación especialmente compleja en Belén de Umbría, Risaralda, donde cientos de familias resultaron afectadas. El alcalde John Fredy Montes explicó en entrevista con Mañanas Blu, de Blu Radio, que la emergencia golpeó con mayor fuerza a las comunidades rurales.

De acuerdo con el mandatario, el balance de la emergencia incluye 269 viviendas que quedaron perdidas, destrozadas o inhabitables en la zona rural de Belén de Umbría. A esta cifra se suman otras 15 viviendas afectadas en el casco urbano del municipio.

“Tenemos 269 viviendas perdidas, destrozadas o inhabitables en el municipio, en la zona rural, y 15 en el casco urbano”, señaló Montes al referirse a la magnitud de los daños ocasionados por el terremoto.

El alcalde destacó que la afectación en el campo tiene una dimensión que va más allá de la pérdida de las viviendas, debido a la relación que existe entre las construcciones rurales, las fincas y la identidad de la región cafetera.



“La afectación que se presenta en la zona rural nos genera también un impacto sobre el paisaje cultural cafetero”, explicó el mandatario, quien insistió en la necesidad de que la reconstrucción tenga en cuenta las características propias del territorio.

Para John Fredy Montes, uno de los desafíos será encontrar soluciones habitacionales que respondan a las condiciones de las zonas rurales de Belén de Umbría. El alcalde considera que las nuevas viviendas deben combinar tecnología con técnicas tradicionales de construcción.

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“Necesitamos la puesta en marcha del Ministerio de Agricultura y de la Presidencia de la República, que miren más hacia la provincia y que podamos empezar a establecer temas de bioconstrucción amigables con el medio ambiente”, afirmó.

Montes recordó que buena parte de las viviendas tradicionales de la zona fueron construidas utilizando materiales como guadua, arena y boñiga, elementos que, según explicó, han contribuido a la resistencia de las estructuras frente a diferentes condiciones naturales.

“Nuestras casas fueron construidas con boñiga, estiércol de caballo, arena, guadua y puntilla, mediante una bioconstrucción que es la que ha generado resistencia a todas estas inclemencias”, sostuvo el alcalde de Belén de Umbría.

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El mandatario planteó que la reconstrucción no debería significar el abandono de las técnicas tradicionales. Por el contrario, considera que las nuevas soluciones deben incorporar tecnología sin perder las características arquitectónicas y culturales de las viviendas rurales.

“No podemos perder la naturaleza de lo que se ha avanzado y de cómo se ha crecido, pero tampoco podemos olvidar nuestras raíces”, manifestó Montes durante la entrevista en Mañanas Blu.

Vendaval también afectó a familias de Belén de Umbría

Mientras el municipio avanza en la atención de las consecuencias del terremoto, la población también tuvo que enfrentar recientemente otro evento climático. Según el alcalde, un vendaval afectó a 190 familias de Belén de Umbría.

“Frente al terremoto, también nos encontramos el pasado sábado y domingo con un tema relacionado con el vendaval, que afectó a 190 familias y dejó sus casas afectadas”, indicó el mandatario.

La situación ha incrementado las necesidades de las comunidades rurales, que requieren atención para recuperar sus viviendas y garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad.

Fenómeno del Niño también golpea al sector cafetero

A los daños materiales se suma la afectación económica que ha sufrido el municipio por las condiciones climáticas. Belén de Umbría tiene una fuerte vocación agropecuaria y una economía estrechamente relacionada con la producción de café.

Montes explicó que el Fenómeno del Niño afectó el llenado del café, generando pérdidas para los productores y aumentando la incertidumbre frente a los ingresos que pueda generar la próxima cosecha.

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“El Fenómeno del Niño nos generó afectaciones y pérdidas económicas, porque el llenado del café no se pudo dar”, explicó el alcalde, quien espera que la cosecha contribuya a aliviar parte de las dificultades que enfrentan las familias.

Según el mandatario, existe la expectativa de utilizar los recursos provenientes de la actividad cafetera para avanzar en la recuperación de los inmuebles afectados, aunque todavía existe incertidumbre sobre el comportamiento de la cosecha.

“Tenemos la expectativa de que con esta cosecha podamos tratar de mitigar los problemas estructurales de nuestros inmuebles, pero también existe incertidumbre sobre cuál va a ser el resultado”, concluyó Montes.