En la calle me señalan como delincuente: acusado de atacar a Inés Carrillo

aseguró que interpondrá las demandas correspondientes luego de asesorarse con un abogado y conocer detalladamente el caso.

El joven explicó cómo se enteró que las autoridades lo estaban buscando y cuál era su relación con la supuesta atacada.

“Yo trabajé con la señora Inés en el negocio de comidas rápidas, tras irme de ese lugar porque no me gustó ese trabajo me enteré de que me estaban buscando por un retrato hablado. Renuncié 10 días antes del accidente de ella”, reveló Mejía.

El paso a seguir de este joven es demandar a quien lo describió como el supuesto agresor, pero manifestó que primero debe conocer realmente qué fue lo que pasó para poder las quejas correspondientes.