En Venezuela hay un golpe de Estado continuado: María Corina Machado

En relación a la detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, por supuestamente fraguar un golpe de Estado en contra de Nicolás Maduro, la exdiputada venezolana María Corina Machado dijo en BLU Radio que en Venezuela todos están presos de un régimen que no permite una voz de disenso.



“Todos somos prisioneros de un régimen. Desde el periodista, hasta el sindicalista, hasta el ama de casa. Convocan al comerciante y a la salida se lo llevan preso, sin orden de captura porque no hace falta orden ni delito para detener a alguien”, manifestó.



Agregó que si hay algo de lo que sabe el chavismo es de golpes de Estado y puso como ejemplo el intento de golpe de Hugo Chávez en 1992.



De otra parte, la esposa de Ledezma, Mitzy Capriles de Ledezma, reveló que habló con su esposo en la madrugada de este viernes, horas después de que fuera capturado y que lo vio más fuerte y dispuesto a luchar contra el Gobierno de Nicolás Maduro.



“Tengan la seguridad que Antonio Ledezma está lleno de ímpetu, profundo fervor y verdadero amor hacia su país. Seres como Antonio Ledezma se hacen más fuertes en la adversidad”, enfatizó.



“Ledezma dijo que ahora tenemos más motivos para luchar”, agregó.



Además, desmintió que su esposo esté fraguando un golpe de Estado contra el mandato de Maduro.



“El golpista no es Antonio Ledezma, no es Leopoldo López, no es María Corina Machado”, agregó.



Según ella, el golpe de Estado lo cometió Hugo Chávez, antecesor de Nicolás Maduro.



“Cuando Hugo Chávez irrumpió en la casa de huéspedes, cuando entraron con tanquetas al Palacio de Miraflores”, finalizó Mitzy Capriles.