Es un día histórico: Unicef sobre acuerdo para devolución de niños de Farc

Roberto Di Bernardi, representante de la Unicef en Colombia, calificó de histórico el anuncio del Gobierno y las Farc en el que indicaban que serían devueltos a la sociedad civil 21 menores de 15 años que hacen parte de las filas de esa guerrilla.



“Es un anuncio trascendental, definirlo como un día histórico para la niñez de este país, cuyos derechos han sido tan vulnerados en el conflicto armado a tal punto que tuvieron que participar de la guerra (…) es una buena noticia para sus familias, amigos y amigas, para sus comunidades”, dijo Di Bernanrdi.

El funcionario señaló que este tipo de acuerdos contribuyen a la generación de confianza entre las partes y ayuda a consolidar el proceso de paz que se adelanta en La Habana.



“Es un acuerdo que ayuda a construir confianza entre Gobierno y guerrilla y un paso, esperamos sea decisivo, en dirección a la paz”, indicó.



Frente a la cifra de menores que serán devueltos a la vida civil, Di Bernardi dijo que si bien se habló de 21 niños menores de 15 años, hay que aclarar que en ese primer grupo están incluidos quienes tenían es edad una vez las Farc hizo el primer anuncio hace unos meses.



“Los 21, según lo que las Farc, correspondería a los menores de 15 años en sus filas, incluyendo a los que eran menores de 15 años cuando habían hecho el primer anuncio, actualmente se entregarán los que tengan menos de 15 años más algunos que tenían menos de esa edad cuando ingresaron a las Farc”, dijo Di Bernardi.

El funcionario señaló que no es posible confirmar cuántos menores están hoy por hoy en las filas de este grupo guerrillero, sin embargo, indicó que hay que estar “felices” por el comunicado conjunto con el cual se anunció la decisión y que no solo señala la devolución de los menores de 15 años, sino de todos los menores de edad.



Frente a las consecuencias legales que puedan tener quienes ingresaron siendo menores de edad a la guerrilla y hoy en día ya superaron este rango, Di Bernardi indicó que son temas que serán incluidos dentro de la jurisdicción especial para la paz, pero aclaró que aún no hay claridad sobre el tema.

“Se tratarán una ven la jurisdicción especial para la paz entre en vigor, no puedo responder, no tengo elementos para contestar, evidentemente los hechos son diferentes, lo que he entendido por parte de varios delegados es que hubo algunos de retrasos por la cuestión legal de los menores y se llegó a un acuerdo y es por eso que se ha logrado tener un comunicado conjunto”, concluyó Di Bernardi.