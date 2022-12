España dice que caso Felipe González no ha afectado relaciones con Venezuela

El ministro español de Exteriores, José Manuel García-Margallo, dijo que el viaje del expresidente del Gobierno Felipe González a Venezuela se desarrolla con "absoluta normalidad" y deseó "vivamente" que ayude a mejorar la situación en el país.



González, que está en Caracas para sumarse a la campaña en defensa de los opositores presos Leopoldo López y Antonio Ledezma, está alojado en la embajada de España en Caracas, confirmó a la prensa el ministro, quien aseguró que se han tomado "las medidas oportunas para que su seguridad esté garantizada". (Lea también: España pide tratamiento global de migración en la ONU y conjunto en la UE )



García-Margallo agradeció la "comunicación fluida" que mantiene Felipe González sobre este viaje y destacó que las relaciones de España con Venezuela "son absolutamente normales".



No ha habido, dijo el ministro de Exteriores, protesta por parte del Gobierno de Nicolás Maduro por el viaje de González a Caracas. "Ni formal ni informal, no ha habido protesta".



Señaló que la seguridad de González ha sido la "preocupación máxima" del Ejecutivo y añadió que el expresidente "va escoltado" aunque "no hubo permiso para que entrasen armas" en Venezuela y su escolta "tiene las armas con las que normalmente viaja un escolta de un cargo político o un expresidente del Gobierno". (Lea también: España llama a consultas a su embajador en Caracas tras declaraciones de Maduro )



"Pero se han tomado todas las medidas", insistió el ministro de Exteriores al mostrarse "seguro" de que el viaje "se va a desarrollar con absoluta normalidad". "No tendría sentido que se produjese alguna anormalidad".



El Gobierno, agregó García-Margallo, desea "vivamente" que este viaje sirva para "mejorar la situación política en Venezuela, que es condición inexcusable para mejorar la situación económica en Venezuela".



Respecto a las manifestaciones que se han convocado en el país en contra del viaje de González, el ministro dijo que "forman parte de la libertad de expresión" y, aunque no sean "precisamente de bienvenida", "están en su derecho". (Lea también: Felipe González prometió trabajar por presos de Venezuela: Patricia de Ceballos )



"Nosotros lo que hemos dicho desde el primer momento es que la libertad de movimientos y de expresión de cualquier ciudadano español, y mucho más si es un expresidente del Gobierno, está garantizada y apoyada por el Gobierno", agregó el ministro.



EFE



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El papa Francisco acaba de emitir una autorización para juzgar por "abuso de poder" a los obispos que encubrieron a sacerdotes acusados de abuso sexual de menores.



-El presidente Juan Manuel Santos busca consolidar el respaldo de países europeos al proceso de paz con las Farc y concretar el desembolso de recursos para una eventual situación de posconflicto en la gira que emprende por el viejo continente.



-Víctimas del conflicto armado instalaron un campamento al frente de la Personería de Bogotá en protesta por la falta de reconocimiento y entrega de beneficios.



-Familiares de dos caleños residentes en Panamá están denunciando su secuestro en la capital de ese país.



-En lo corrido de este año se han registrado 17 atentados contra la infraestructura de transporte de crudo, reveló la Asociación Colombiana del Petróleo, lo que representa 340 mil barriles derramados, que equivalen a la construcción de la primera línea del metro para Bogotá o la construcción de 180 mil viviendas.



-Nueve personas fueron capturadas por presuntamente estafar a ancianos pensionados en 11 ciudades del país, harían parte de la banda conocida como Los Contreras.



-El comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, aseguró que la Comisión Europea no está satisfecha con las nuevas propuestas presentadas por el Gobierno griego para permitir el desembolso de una ayuda financiera vital para el país.



-"Laudato si (Alabado seas), sobre la protección de la casa común" será el título de la próxima encíclica del papa Francisco dedicada al medioambiente y que será publicada el próximo 18 de junio, confirmó el Vaticano.



-La Fiscalía General considera llamar a imputación de cargos al gobernador Álvaro Cruz luego de obtener el testimonio del empresario cubano Manuel Dorta en medio de las investigaciones por el escándalo del “carrusel” de la contratación en Bogotá.



-Es se retomará la discusión de la reforma al código nacional de Policía, se espera concretar multas adicionales a quienes se cuelen en TransMilenio y sanciones hasta de 650 mil pesos para los hombres que agredan física o psicológicamente a mujeres.



-La Misión de Observación Electoral en el Quindío investigará la actuación de la gobernadora del Quindío, tras conocerse un video en el que la mandataria regional participó en un acto público, rifando dinero.