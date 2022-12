Estas son las tres promesas rotas de Juan Manuel Santos en la reforma a la salud

de salud y que en los textos aprobados en el Congreso fueron controvertidas.

“Van a desaparecer varias de las EPS, van a quedar solo las que sean sólidas económicamente”, había dicho en su momento el presidente Juan Manuel Santos.

Y no se eliminaron las EPS, Acemi, el gremio que agrupa a estas empresas de salud en el sector privado, así lo reconoce. Las críticas le llueven a la reforma a la salud porque no se ve un cambio en el sector y lo peor, la atención a los colombianos no mejora, según dijo el presidente gremial Jaime Arias.

La segunda promesa rota del presidente Santos en cuanto a la reforma a la salud fue la modificación del Fosyga, a pesar de ser anunciada y de los escándalos de desfalcos de recursos en la entidad, el Gobierno la mantuvo y creo MiSalud, que desde ya es cuestionada como burocrática y con un manejo de millonarios recursos.

Clara López, presidenta del Polo Democrático, criticó la reforma y dijo que prioriza la comercialización de un derecho de los colombianos. Los senadores John Sudarsky y Luis Fernando Velasco también la criticaron y señalaron que debe pasar ahora por la Cámara de Representantes.

La tercera promesa que nunca se cumplió por parte del primer mandatario y su anunciado revolcón al sector salud fue que la Superintentendencia de Salud no sufrió mayores cambios y no ha mostrado mayores acciones para prevenir y sancionar los llamados paseos de la muerte, las demoras en la atención en la entrega de medicamentos y tratamientos, pocas han sido sus acciones contra la corrupción en el sistema.

Mientras tanto, el sector salud está en tal situación de cuidados intensivos que los propios secretarios de salud, reunidos en Bogotá, anuncian una protesta nacional contra la iniciativa.

La crisis en el sector también toca al Huila, 22 Entidades de Salud del Estado se encuentran en riesgo y una ya fue cerrada. Las Empresas Prestadores de Salud deben más de 150 mil millones de pesos.

Los trabajadores del Hospital Departamental de Buenaventura adelantan un paro de actividades debido a los pagos retrasados de siete meses de salarios y la falta de insumos para cumplir con sus labores.