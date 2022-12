Este año, más de 800 peatones han muerto en accidentes de tránsito

accidentes de tránsito en los que han perdido la vida 898 peatones, lo que representa una disminución del 23 por ciento con respecto al año anterior pero que sigue siendo una cifra alta.

Por eso, adelanta la campaña "No vayas en Contravida" para minimizar la accidentalidad del país pues los peatones están fallando en la no utilización de las cebras, de los puentes peatonales, no transitar por los andenes y están ingresando al transporte masivo por sitios no permitidos.

En el 2013 se presentaron 8270 accidentes de tránsito con peatones y de ellos 1629 perdieron la vida.