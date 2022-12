Este viernes se definiría si condenan a Hurtado y Bernardo Moreno por chuzadas

Este viernes la Corte Suprema de Justicia podría definir si condena o absuelve a la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, y al exsecretario general de la Presidencia de la República durante el gobierno de Álvaro Uribe, Bernardo Moreno, investigados y juzgados por el escándalo de las chuzadas.



Los magistrados del alto tribunal se reunirán en sala ordinaria para determinar el futuro judicial de Hurtado y Moreno.



Sin embargo, este viernes no se conocería la pena sino el sentido del fallo, es decir, si encuentran culpables o inocentes a los implicados.



Se espera que en horas de la tarde de este viernes se cite a audiencia pública donde se leerá el sentido del fallo.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Hay una denuncia que están haciendo las autoridades en Sumapaz. Un niño de 12 años murió en esa zona de la ciudad, luego de que una patrulla del Ejército dispararon indiscriminadamente contra una finca.



-La Policía nacional denuncia que entre los indígenas que protestan en el norte del Cauca, desde hace tres días, hay personal armado. Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública dejan más de 50 heridos.



-En otro lugar del Cauca también hay tensión porque comunidades indígenas pretenden bloquear la vía Panamericana a la altura del municipio de Mondomo.



-Se empieza a normalizar el tránsito en el norte de Bogotá, tras el gigantesco caos que se generó por un accidente de tránsito.



-Un duro golpe le dieron las autoridades mexicanas al narcotráfico en las últimas horas con la captura de alias ‘La Tuta’, el líder del cartel del narcotráfico conocido como Los Caballeros Templarios.



-En los juzgados de Paloquemao se iniciará de nuevo la audiencia contra los implicados en el escándalo bursátil del Fondo Premium, donde se tomará una decisión definitiva en torno a si van o no a la cárcel.



-En Cuba crece la expectativa por el encuentro que sostendrá el exsecretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, con las delegaciones del Gobierno y de las Farc en los diálogos de paz.



-Hay preocupación entre los afectados por las fallas estructurales en tres edificios construidos por CDO. A la fiducia conformada por la constructora solo le quedan recursos para cubrir cinco meses de arriendo para quienes abandonaron sus casas y las soluciones no aparecen.



-En el sector de Puente Aranda, en Bogotá, una decena de familias están protestando porque podrían perder sus viviendas, pues el constructor del edificio tenía una deuda con el sistema financiero que no pudo pagar.



-Paulatinamente se empieza a restablecer el servicio en la Fundación Universitaria San Martín.



-La defensa del excongresista Dieb Maloof, sindica al abogado de derechos humanos José Humberto Torres, de tener intereses oscuros en el proceso que se sigue en contra del exsenador, que se encuentra en una clínica de Barranquilla.



-Luego de la muerte de Camila Abuabara, las autoridades en Santander revelaron que, en el último año, más de 50 niños han sido diagnosticados con algún tipo de enfermedad de alto costo, por lo que piden más compromiso de las entidades que hacen parte del sistema de salud.



-El Gobierno alemán respaldó prolongar el rescate económico griego dando un espaldarazo al nuevo gobierno de Alexis Tsipras, a pesar de que la mayoría de los alemanes está en contra de una medida como esta.