Esteban Moreno será imputado junto a dos socios por contrato fachada de Odebrecht

En el 2017 los fiscales del caso Odebrecht ordenaron una inspección a las instalaciones de Consol en el sector de Lizama, Santander, y allí recolectaron contratos irregulares con las empresas Torrosa, RGQ, Gistic Soluciones Integrales y Presoam. Esa segunda fase empieza a dar los primeros resultados.



La Fiscalía identificó que Consol le dio un contrato de unos 4.000 millones de pesos a Gistic Soluciones Integrales que nunca se ejecutó. Por el contrario, los contratistas responsables se habrían quedado con el dinero y por eso serán imputados por enriquecimiento ilícito.

Aún no se sabe para qué se quedaron con los dineros. Su destino sigue en investigación. Es decir, la Fiscalía no sabe si entraron o no a la campaña de Juan Manuel Santos.

BLU Radio conoció que por los hechos no solo será imputado Esteban Moreno si no Andrés Sanmiguel Castaño, representante de Gistic Soluciones Integrales y su socio en ese contrato.

Ese mismo día será imputado Javier Torres, representante de Torrosa y Yesid Arocha, de Odebrecht.