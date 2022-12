Evacúan la Gran Mezquita de Bruselas por una alerta de ántrax

La Gran Mezquita de Bruselas, situada en el barrio donde se encuentran las instituciones de la Unión Europea, fue evacuada hoy tras hallarse en su interior un sobre con polvos blancos, lo que llevó a los bomberos a activar una alerta por ántrax.

"Se ha activado el procedimiento por ántrax", informó a Efe el portavoz del servicio de bomberos de la capital, Pierre Meys.

El portavoz precisó que este procedimiento incluye la evacuación y descontaminación de varias personas, así como el desplazamiento hasta el lugar de varias ambulancias, un laboratorio y especialistas de protección civil.

Varios sobres con un polvo desconocido habían llegado a las oficinas de la mezquita, lo que hizo activar la alarma.

Meys explicó a Efe que había siete personas en la habitación en la que se hallaron los sobres, por lo que tienen que ser examinadas y seguir un proceso de descontaminación.

En todo caso, aseguró que por el momento estas personas no presentan ningún síntoma.

Los especialistas determinarán en el laboratorio que se ha desplazado hasta la mezquita la naturaleza de ese polvo sospechoso.

La Gran Mezquita de Bruselas está situada en el recinto del parque del Cincuentenario, uno de los lugares más emblemáticos de la capital belga, a pocas calles de las sedes principales de la Comisión Europea y el Consejo de la UE.

Este suceso se produce en pleno nivel máximo de alerta antiterrorista en Bruselas, decretado hasta al menos el próximo lunes ante la amenaza posible e inminente de que se comentan atentados en cadena similares a los del 13 de noviembre en París, cuando murieron al menos 130 personas, según las autoridades belgas. EFE

Escuche en este audio más información sobre:

- Líderes opositores en Venezuela le exigieron a la justicia de su país una investigación minuciosa para esclarecer el asesinato del secretario del partido Acción Democrática, Luis Manuel Díaz.



- El partido Mira confirmó que la nueva Ley para sancionar a quienes incurran en agresiones con ácido no es retroactiva y no cobijará a los atacantes de Natalia Ponce de León ni Jenny Pardo, entre otros casos emblemáticos.



- Nuevamente fue radicado un proyecto de Ley con el cual se busca revivir el pago de las horas extras a los trabajadores del país.



- Las autoridades de salud en Santander le hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que en el proceso de liquidación de Saludcoop se realice el pago de más de 10 mil millones de pesos que la EPS debe a la red hospitalaria en el departamento.



- En el municipio de El Salado, en Bolívar, tristemente célebre por una masacre paramilitar que dejó 60 muertos, el Gobierno Nacional entregará la vivienda número 100 mil del programa casas gratis.



- Las autoridades en Bogotá capturaron al presunto responsable de la muerte de un menor de 11 años por una bala perdida en la localidad de Kennedy.... Los hechos ocurrieron el pasado primero de noviembre, en medio de un intercambio de disparos entre delincuentes.



- En el vuelo de las 8 de la mañana, hora de España, será extraditado Víctor Maldonado para que responda por el caso Interbolsa, luego de que la justicia española negara el recurso del empresario para evitar su regreso al país.



- La Embajada de los Estados Unidos en Bogotá estará cerrada este jueves por la celebración del Día de Acción de Gracias en territorio norteamericano.



- Las autoridades normalizaron el paso en la vía entre Bogotá y Villavicencio tras el choque leve de dos vehículos que generó restricciones a la altura del túnel de Buenavista.



- La Policía Metropolitana de Bucaramanga aumentó operativos en el municipio de Piedecuesta, Santander, luego de la aparición de un panfleto en el que se advierte sobre una supuesta “limpieza social”, se investiga el origen de la amenazas.



- La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 13 años, al actual alcalde de Necoclí, Antioquia, Adalberto Baena Oyola, porque según el ministerio público no cumplió con sus deberes y abusó de su cargo para solicitar la cuota del diez por ciento de un contrato, para beneficio propio.



- La empresa Electricaribe restableció el servicio de energía eléctrica antes de lo previsto a 32 barrios de Barranquilla que se vieron sometidos a cortes programados por mantenimiento a la... Subestación 20 de julio en el sur de esa ciudad.



- Cinco comunas del oriente de Neiva amanecieron sin agua debido a obras de mantenimiento del acueducto municipal; al menos 150 mil personas se verán afectadas por el corte en el suministro del líquido.



- El CTI de la Fiscalía desarticuló en Cali una banda dedicada a la fabricación de dólares falsos. Según los investigadores la banda producía en promedio 450 billetes de 100 dólares cada mes que comercializa en EEUU, Panamá y varias ciudades de Colombia.



- Rusia consideró como un nuevo desafío las últimas palabras del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien advirtió que volvería a derribar más aviones rusos en caso de que invadan su espacio aéreo.



- La próxima semana el Parlamento Británico votará la solicitud del primer ministro David Cameron, para iniciar ataques contra objetivos de Isis en Siria.



- En el día de acción de gracias en Estados Unidos, el presidente Barack Obama, insistió en su deseo de recibir a cerca de 10 mil inmigrantes sirios en su territorio.



- La Universidad de Antioquia definió la cancelación de los cursos académicos en algunas facultades debido al paro de estudiantes que ya ajusta cerca de dos meses.



- Ambientalistas e indígenas de Ortega, Tolima, denunciaron intimidaciones en su contra, por cuestionar un proyecto hidroeléctrico de la región.