Falla en software, y no en los radares, afectó operaciones aéreas en El Dorado: Procuraduría

La Aeronáutica Civil reconoció que el sistema de control aéreo de El Dorado presenta obsolescencia y anunció que renovará el software tras la falla del pasado 4 de noviembre, que provocó retrasos, cancelaciones y desvíos de vuelos.

El compromiso se conoció durante una mesa técnica convocada por la Procuraduría General de la Nación, que ahora abrió una nueva actuación preventiva para vigilar que se cumplan las medidas anunciadas.

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La Aerocivil aclaró que la emergencia no se originó en los radares, como se informó inicialmente, sino en una indisponibilidad temporal del software AIRCON ICOM, utilizado para gestionar el tráfico aéreo y fabricado por la empresa INDRA. Este sistema fue adquirido en 2013 y, según reconoció la propia autoridad aeronáutica, actualmente presenta obsolescencia.

La falla se registró hacia las 12:40 del mediodía del miércoles 4 de noviembre y dejó en negro las pantallas de visualización del centro de control aéreo. Esto significa que los controladores perdieron temporalmente la imagen y los datos que les permiten hacer seguimiento a las aeronaves que se encuentran en vuelo.



"De acuerdo con la evaluación de la Aerocivil, esta situación no representa un riesgo para la seguridad aeronáutica. La entidad anunció que esta semana tiene prevista una reunión con la empresa INDRA, con el propósito de establecer con certeza las causas técnicas de la falla", señala la Procuraduría.

Procuraduría, referencia. Foto: Google Maps

La contingencia se prolongó cerca de una hora y media y generó afectaciones en la operación aérea: hubo vuelos desviados, decenas de trayectos cancelados y retrasos en los itinerarios de aerolíneas como Avianca, LATAM y Wingo, además de congestión en las plataformas de El Dorado.

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Frente a lo ocurrido, la Procuraduría había citado de manera obligatoria a la Aerocivil a una mesa técnica el pasado viernes, con el propósito de obtener explicaciones sobre las causas de la emergencia y conocer las medidas para evitar que una situación similar vuelva a presentarse.

Tras el reconocimiento de la obsolescencia del sistema. La Aerocivil se comprometió a suscribir, antes de finalizar este año, el contrato para su renovación y mantenimiento especializado, con el objetivo de iniciar su ejecución el próximo 2 de enero de 2027.

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Por su parte, la Procuraduría informó que abrió una nueva actuación preventiva y anunció que continuará haciendo seguimiento a los compromisos adquiridos por la entidad.

La vigilancia estará enfocada en verificar que se adopten medidas oportunas que garanticen la continuidad de los servicios de navegación aérea y la protección de los usuarios.