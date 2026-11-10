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Liberales piden no aumentar IVA ni reducir impuestos a la empresas en nueva ley de rescate fiscal

Según la colectividad, mantener la estructura de impuestos para las empresas podría recaudar cerca de 11 billones de pesos anuales.

Partido Liberal Congreso
Partido Liberal - Congreso
Fotos: suministrada y @PartidoLiberal
Por: Andrés Carmona Ospina
|
Actualizado: 10 de nov, 2026

El Partido Liberal anunció que propondrá modificaciones al proyecto de Ley de Rescate Económico del Gobierno, al advertir que algunas de las medidas contempladas podrían aumentar el costo de vida de los colombianos y afectar a los pequeños comerciantes. Así lo señala un comunicado publicado esta madrugada, firmado por el director del partido, el expresidente César Gaviria, y la bancada en el Congreso.

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La colectividad cuestionó especialmente la propuesta de gravar con IVA del 19 %, a partir de enero de 2028, alimentos que actualmente están excluidos o tienen una tarifa del 5 %. Entre ellos están las lentejas, los fríjoles, los garbanzos, la sal, el tomate, la cebolla, algunas frutas, el azúcar, las harinas, las pastas y el chocolate de mesa.

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También advirtió que los nuevos impuestos a fertilizantes, semillas, abonos y plaguicidas podrían elevar los costos de producción agropecuaria y terminar trasladándose al precio de los alimentos.

Frente a este panorama, los liberales proponen aplazar las reducciones del impuesto de renta empresarial, que pasarían del 35 % actual al 33 % en 2027 y al 31 % en 2028, así como revisar los cambios previstos en la tributación mínima y al patrimonio.

Según cálculos preliminares de la colectividad, mantener las condiciones tributarias actuales en estos tres frentes permitiría preservar alrededor de 11 billones de pesos anuales, en promedio, entre 2028 y 2030. Sin embargo, advierte que estas estimaciones deberán ser verificadas con el Ministerio de Hacienda y la DIAN.

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Los liberales también expresaron inquietudes sobre el mecanismo EfectIVA, con el que el Gobierno pretende devolver parte del impuesto a los hogares de menores ingresos. Consideran que la compensación podría no llegar de manera suficiente y oportuna a quienes compran en plazas de mercado y tiendas de barrio, donde hay menor acceso a la facturación electrónica.

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La bancada anunció que llevará estas propuestas al debate legislativo y presentará modificaciones con sus respectivos análisis jurídicos, económicos y fiscales. Su planteamiento es que el ajuste de las finanzas públicas no termine trasladando una mayor carga tributaria a los hogares de menores ingresos.

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Abelardo De La Espriella

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