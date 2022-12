Falleció este martes el expresidente venezolano Ramón J. Velásquez

general del partido Acción Democrática, en Twitter.

Publicidad

Velásquez, nativo del estado Táchira (oeste), fue periodista, jurista e historiador y respetado unánimemente en el mundo político, por lo que el congreso decidió elegirlo como el hombre de la transición cuando el presidente Carlos Andrés Pérez fue destituido tras ser acusado de malversación de fondos.

En su corto mandato, convirtió la descentralización en su principal política de Estado y estableció el impuesto al valor agregado, pero su gestión se vio opacada por un hecho puntual: por error, Velásquez firmó el indulto al narcotraficante Larry Tovar Acuña, quien representaba al cartel de Medellín en Venezuela.

Publicidad

El político fue apresado en dos ocasiones durante el régimen de Marcos Pérez Jiménez y, tras la caída de este, se convirtió en secretario de la presidencia de Rómulo Betancourt (1959-1964), ministro de Comunicaciones de Rafael Caldera (1969-1971) y presidente de la comisión presidencial para la reforma del Estado en tiempos de Jaime Lusinchi (1984-1989), quien falleció hace poco más de un mes.

Publicidad

Velásquez también fue director del diario El Nacional (1964-1969 y 1979-1981), ganó el Premio de Periodismo Maria Moors Cabot de la Universidad de Columbia (Estados Unidos) y, en 1973, obtuvo el Premio Nacional de Literatura.

AFP.

Publicidad

En otras noticias:

Publicidad

-Las víctimas del Fondo Premium decidirán si aceptan o no la oferta que están haciendo algunos de los involucrados en la manipulación de los ahorros de miles de personas que lo perdieron todo en el marco del descalabro de Interbolsa. Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo y Víctor Maldonado ofrecieron 80 mil millones de pesos para la reparación de los afectados.

-Este miércoles habrá un homenaje para el ex presidente de Colombia, Alfonso López Michelsen, en la Casa de Nariño. En el acto estará presente el presidente electo del vecino país, Juan Carlos Varela y no se descarta que haya un encuentro con el presidente Juan Manuel Santos para hablar del asilo de la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado.

Publicidad

-A las 6 de la mañana de este miércoles se inició el día sin carro en Bucaramanga, Girón y Piedecuesta, en Santander. La multa para quienes infrinjan la norma supera los 300 mil pesos y además implica la inmovilización del vehículo… La jornada se extenderá hasta las 6 de la tarde.

Publicidad

-Por primera vez un dron, o una pequeña aeronave no tripulada, se utilizó para llevar un pedido de pizza en Rusia. El hecho se convirtió en un experimento que podría revolucionar la forma como se despachan domicilios en el mundo. Estados Unidos ya lo había planteado, pero fue Rusia el que finalmente lo puso en práctica.