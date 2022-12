Faltan 75 colombianos por localizar en Ecuador tras terremoto: embajador

El embajador Panesso reveló que tras las primeras labores de búsqueda y reportes “teníamos que había 139 colombianos de los que no se sabía nada, hemos encontrado 64 y nos falta por localizar a 75 que ha sido complicado por el tema de las comunicaciones”. (Vea también: Videos muestran el momento preciso de terremoto en Ecuador )



Aseguró que se encuentran optimistas frente al tema “pues cada hora que va pasando vamos recibiendo reportes de que están bien solo que ha sido difícil la comunicación, estamos poniendo todos nuestros esfuerzos para poder decir que esos 75 están bien”.



Dijo que actualmente, según los registros, hay más de cien mil colombianos viviendo en Ecuador “pero calculamos que pueden ser más de 300 mil porque hay gente que no se registra como residente”. (Vea también: Impresionantes imágenes de los daños que dejó terremoto en Ecuador )



Afirmó que los seis colombianos que fallecieron víctimas del terremoto de 7.8 grados de magnitud “se encontraban en los lugares que resultaron más afectados, cuatro de ellos eran de Portoviejo y eran de una misma familia”.



El sismo que golpeó Ecuador, según un último balance también dejó más de 2.000 heridos y una estela de destrozos en la costa del país.