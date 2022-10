Federer y Murray, cerca de semifinales del Torneo de Maestros

El suizo Roger Federer y el británico Andy Murray dieron un paseo adelante en su objetivo de clasificarse para las semifinales del Masters al vencer este martes al japonés Kei Nishikori y al canadiense Milos Raonic.

Federer, que mantiene aún esperanzas de destronar a final de temporada al serbio Novak Djokovic del número 1 de la clasificación mundial, no dio opción a Nishikori y le derrotó claramente por 6-3 y 6-2.

Es la segunda victoria en este Masters para Federer, que tiene muy cerca el pase para semifinales.

El suizo parece en una gran forma en Londres, donde podría lograr su séptimo título en el Torneo de Maestros, que reúne a los ocho mejores jugadores de la temporada.

Federer, que también tiene el reto de ganar por primera vez la Copa Davis (Suiza jugará la final contra Francia del 21 al 23 de noviembre), no tuvo que forzar para derrotar al japonés, que en la primera jornada de la llave se había impuesto a Murray, pero que se vio lastrado por unas molestias en la muñeca derecha, que le dificultaron sobre todo a la hora de sacar.

El número dos mundial aprovechó cuatro de las siete bolas de break de las que dispuso y no concedió su servicio, pese a las tres oportunidades que tuvo Nishikori, que acumuló las faltas directas (30 por las 18 del suizo).

"Conozco a Kei desde que tenía 17 años y siempre pensé que tiene un gran talento. Tiene un gran futuro por lo que estoy encantado de la manera cómo jugué", declaró Federer.

"Ahora espero a jugar contra Andy (Murray). Ambos hemos jugado varios grandes encuentros", añadió.

El escocés jugará contra Raonic a partir de las 20h00 GMT y Federer bromeó cuando le preguntaron si verá a su próximo rival: "No estoy seguro de que pueda verle esta noche. Tengo niños y a esa hora normalmente les meto en la cama", dijo.

Federer, de 33 años, mantiene así su objetivo de lograr el número uno de la clasificación mundial a final de temporada, aunque Djokovic, tras destrozar el martes al croata Marin Cilic (por un doble 6-1), tiene suficiente con ganar sus próximos encuentros al suizo Stanislas Wawrinka y al checo Tomas Berdych, para conservar la cabeza del ránking, independientemente de lo que haga su rival.

No obstante, Federer se acerca a otra marca histórica: las 1.000 victorias en el circuito masculino. Con el triunfo ante Nishikori, el suizo suma ya 993 en 1.219 partidos.

Los únicos tenistas en la historia que lograron superar el millar de victorias fueron el estadounidense Jimmy Connors (1.253) y el checo Ivan Lendl (1.071).

Nishikori, por su parte, deberá ganar el jueves a Raonic para tener chances de clasificarse para semifinales.

Sobre el partido ante Federer, Nishikori dijo: "Tuve algunos dolores, pero ahora tengo un día libre y trataré de recuperarme bien y ojalá pueda ganar el próximo partido".

"Realmente no jugué demasiado mal, pero no fui muy consistente con mi servicio y cometí algunos errores no forzados".

Tras perder ante el japonés, Murray tenía que vencer a Raonic si no quería estar matemáticamente eliminado y lo consiguió en un gran partido, sobre todo en el primer set, por 6-3 y 7-5.

"El domingo no fue demasiado mágico. Hoy reaccioné con algunos buenos golpes en los momentos importantes. Milos no sirvió como él puede hacerlo y eso también ayudó", explicó Murray.

Raonic, que suma 1.103 saques directos esta temporada, no sirvió como en él es habitual, sobre todo en la primera manga, y eso fue un lastre demasiado pesado ante Murray, al que había derrotado en tres de los últimos cuatro partidos entre ambos.

El croata, además, cometió muchos errores con su revés.

El escocés deberá ganar el jueves a Federer para clasificarse para semifinales, quien no tiene seguro al 100% su pase, pese a sumar dos victorias.

"Espero con impaciencia encontrarme con Roger, un gran jugador", dijo Murray, quien tras jugar en las últimas seis semanas ininterrumpidamente para sumar los puntos necesarios para clasificarse para el Masters (obtenidos gracias a sus triunfos en Shenzen, Viena y Valencia), deberá aumentar su nivel de juego para tener alguna chance ante Federer.

En dobles, el brasileño Marcelo Melo y el croata Ivan Dodig también están a un paseo de semifinales tras derrotar a los españoles Marcel Granollers y Marc López en un trepidante partido que se resolvió con dos 'tie breaks', por 7-6 (7/5) y 7-6 (14/12).

AFP.