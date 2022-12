Fifa investiga supuesta agresión del brasilero Fred al chileno Gary Medel

Jara y Francisco Silva se aproximan y hay empujones.

El toque del brasilero al chileno habría elevado los ánimos dentro del camerino. Denuncian que el jefe de prensa de la selección brasileña, Rodrigo Paiva, habría golpeado al jugador chileno Mauricio Pinila en el descanso del partido de octavos que ambos equipos disputaron el sábado.

La responsable de comunicación de la FIFA, Delia Fisher, informó que el máximo rector del fútbol internacional investiga lo sucedido en el descanso del partido de octavos.

Paiva fue acusado por su homóloga chilena, María José Vasconcellos, de haber "golpeado" al delantero de La Roja Mauricio Pinilla en el descanso del partido, precisando que la agresión había sido grabada por una cámara de televisión.

"Hubo empujones por ambos lados, no solo yo estuve implicado. Pinilla me provocó y yo solamente me defendí. Solo le empujé", dijo por su parte Paiva, citado por la prensa brasileña.

"Nos empezaron a insultar, hubo empujones, pero no agresiones serias", añadió Paiva.

Con AFP.