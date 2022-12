Filtración de votos de las elecciones en exterior vendría de consulados: senador

Desde el pasado lunes, se están realizando elecciones presidenciales para colombianos en el exterior. El senador Juan Carlos Vélez ha transmitido algunos de estos supuestos resultados a través de las redes sociales.

En diálogo con Blu Radio, Vélez aseguró que lo que está haciendo no es ilegal porque se trata de una información pública, que seguramente proviene de funcionarios consulares.

“Esa es una información que empieza a circular en las redes, pero no es que me la estén suministrando directamente personas de las embajadas y de los consulados porque no quiero que empiece una cacería de brujas contra personas que de prontos son afectos o amigos del uribismo”, dijo.

Agregó que esa información circula por las redes sociales y no descartó que provengan de funcionarios del Estado.

“Proviene de personas que me dan los datos y yo los publico en Twitter, personas que las publican en grupos de chat, seguramente dadas a conocer por funcionarios consulares a otras personas y esas me la dan a conocer a mí”, aseguró.

Vélez, quien es abiertamente uribista, agregó que no entiende por qué se arma un escándalo cuando lo mismo ocurrió en las pasadas elecciones para el Congreso y que solo en esta oportunidad se dice algo al respecto.