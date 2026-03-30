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Fondo para mujeres periodistas tendrá $2.000 millones y seguirá aun si MinIgualdad desaparece

Con la expedición del decreto 0277 de 2026, el Gobierno Nacional reglamentó el Fondo ‘No es hora de callar’, una medida de reparación ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de la periodista Jineth Bedoya.

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