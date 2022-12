Fotógrafo de El Colombiano fue retenido por presunta agresión a una uniformada

cubría para el diario El Colombiano la marcha del Día de Trabajo en Medellín, fue retenido porque al parecer agredió a unas de las uniformadas en medio de los disturbios.

Publicidad

“Hubo una denuncia por pate de uniformados, están determinando que decisión se toma”, argumentó Mendoza frente a la captura de Vanegas.

Por último, enfatizó que el fotógrafo fue dejado en libertad y que la Fiscalía está adelantando una investigación para esclarecer qué sucedió en medio del desorden público.

“Voy en una tanqueta del Esmad. Estoy bien pero no sé a dónde me llevan (…) Estaba cubriendo la marcha del Día del Trabajo en Medellín, me acaban de quitar la cédula”, trinó el jueves el reportero en su cuenta de Twitter @EstebanVL.