Gobierno alista proyecto de ley para regular las cajas de compensación familiar

La ministra de Trabajo, Natalia Fuentes, anunció que el Gobierno presentará en los próximos días un proyecto de ley para establecer reglas claras sobre el funcionamiento de las cajas de compensación familiar y las competencias de la Superintendencia del Subsidio Familiar.

La iniciativa, según explicó, responde a una decisión de la Corte Constitucional de 2025 y se construye con la participación del sector empresarial y los trabajadores.

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“Lo importante es tener reglas claras frente a las actividades que cada una de estas entidades realiza”, afirmó la funcionaria durante la instalación del 36.º Congreso Nacional de Asocajas, en el que reiteró que el objetivo es brindar seguridad jurídica y delimitar las responsabilidades de las entidades que intervienen en la regulación del sector.

Fuentes señaló que la propuesta busca precisar el papel de la Superintendencia del Subsidio Familiar, del Gobierno nacional, de los empresarios y de los trabajadores, además de garantizar que las actividades de las cajas se desarrollen de manera adecuada. Según indicó, el proyecto está en construcción y será presentado en los próximos días.



Gobierno busca desintervenir 11 cajas de compensación

Otro de los puntos abordados por la ministra fue la situación de las cajas de compensación familiar intervenidas. La funcionaria aseguró que el Gobierno tiene como meta lograr que las 11 cajas que se encuentran bajo esta medida sean desintervenidas antes de finalizar el actual mandato.

Fuentes afirmó que, al recibir los informes de la Superintendencia del Subsidio Familiar y del Ministerio del Trabajo, encontraron situaciones que generaron preocupación. No obstante, aclaró que sus señalamientos no se refieren a la totalidad de las cajas.

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“Necesitamos recuperar nuevamente la confianza de los colombianos y de los trabajadores”, manifestó la ministra, al recordar que estas entidades pertenecen al sistema de protección social de los trabajadores y sus familias.

En paralelo con la elaboración del proyecto de ley, el Gobierno adelanta mesas técnicas para revisar la situación particular de las cajas intervenidas y determinar las medidas que correspondan.

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La ministra explicó que este proceso se desarrolla bajo el liderazgo de la superintendente del Subsidio Familiar, Edna Tafur, con el propósito de evaluar rigurosamente cada caso y establecer decisiones a corto, mediano y largo plazo.

“Se están haciendo mesas técnicas de trabajo para establecer y conocer muy bien cuáles son las situaciones que tiene cada una de estas cajas”, señaló Fuentes.

La funcionaria reiteró que el Gobierno busca acompañar al sector y definir un marco regulatorio que permita establecer con claridad las funciones de cada actor.

