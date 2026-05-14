Gobierno defiende modelo de "dejación de armas gradual" y zonas de ubicación temporal en Putumayo

El Gobierno nacional, a través de su jefe de delegación Armando Novoa, confirmó los detalles logísticos y operativos de la nueva Zona de Ubicación Temporal (ZUT) destinada a la autodenominada Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, una disidencia de la Segunda Marquetalia. Esta zona estará localizada en el municipio de Valle del Guamuez, departamento de Putumayo, y se espera que esté operativa entre la tercera y última semana del mes de mayo.



Infraestructura y condiciones de permanencia

Según explicó Novoa, la zona contará con adecuaciones básicas para garantizar la subsistencia de los miembros del grupo armado. "Serán unas unidades en donde podrán habitar los miembros del grupo, tendrán unas baterías de baño, una cocina, una zona social; es algo muy básico que permite el ingreso para unas condiciones de subsistencia en unas condiciones mínimas", señaló el negociador.

Inicialmente, la zona recibirá a 100 integrantes de la organización, aunque los informes de inteligencia estiman que el grupo cuenta con aproximadamente 1.800 hombres en armas entre Nariño y Putumayo.

La vigencia inicial de este espacio será de 10 meses, tras lo cual el próximo gobierno deberá evaluar su prórroga.



Un modelo de "dejación gradual e incremental"

A diferencia del proceso de paz de 2016, donde la concentración fue masiva y simultánea, este modelo apuesta por un ingreso escalonado. Novoa defendió esta estrategia argumentando que busca corregir fallas del pasado: "En Colombia es atípico lo que estamos haciendo en el sentido de que es un proceso de dejación de armas gradual e incremental", afirmó, añadiendo que la intención es desescalar la violencia en territorios donde el Estado no llegó efectivamente tras acuerdos anteriores.

Dentro de las zonas, los combatientes deberán permanecer "sin uniformes y sin armas en tránsito a la vida civil".



Sustitución de cultivos y compromisos judiciales

Un punto crítico para la creación de estas zonas es el compromiso del grupo con la erradicación de la hoja de coca. Novoa destacó que en Putumayo cerca de 13.500 familias campesinas han firmado acuerdos voluntarios de sustitución. El grupo armado se ha comprometido a "apoyar, a respaldar la iniciativa gubernamental que debe obtener el respaldo de las comunidades".



Finalmente, el jefe negociador aclaró la situación de los cabecillas con procesos judiciales pendientes. Respecto a alias 'Araña', líder de los Comandos de la Frontera, Novoa fue enfático: "Araña sigue en la Picota... Personas con solicitudes de extradición no deben ingresar a las zonas de ubicación temporal".

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