Gobierno descarta Constituyente o renuncia de magistrados por crisis de justicia

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en entrevista con Mañanas BLU rechazó la propuesta de varios sectores de la sociedad de que los magistrados de la Corte Constitucional renuncien como una salida a la crisis que enfrenta la justicia en Colombia. (Lea acá también: Consejo de Estado apoya eliminación de funciones electorales en altas cortes ).



“La eventual renuncia de magistrados de la Corte Constitucional no es la salida a la crisis de la justicia, parece muy fácil plantearlo pero su aplicación generaría casi que una interinidad en la jurisdicción constitucional en Colombia que es indeseable para el país en las actuales circunstancias”, explicó el ministro Cristo.



El jefe de la cartera política también rechazó que se lleve a cabo una Constituyente, explicando que hay otros mecanismos para hace los ajustes necesarios.



“No está contemplada una Constituyente, creemos que con los mecanismos ordinarios del Congreso de la República se pueden tramitar las reformas y venimos trabajando en diferentes alternativas, unas se podrán asumir de manera inmediata, otras se tendrán que discutir en la segunda vuelta de la reforma al equilibrio de poderes y otras tendrán que ser planteadas hacia adelante”, agregó Cristo.



El ministro del Interior hizo énfasis en que la investigación que se adelanta en contra del magistrado Jorge Pretelt no puede afectar la institucionalidad de la justicia.



“Una investigación penal que se lleva a cabo contra un magistrado de la Corte Constitucional tanto en la Comisión de Acusación como en la Fiscalía General de la Nación, no puede conducir de ninguna manera a un colapso definitivo de la administración de justicia en Colombia”, finalizó.