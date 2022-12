Gobierno insiste en que medios de transporte masivo no son principales focos de contagio

El Gobierno insiste en que los medios de transporte masivo no son los principales focos de contagio del COVID-19 y por esta razón solicitarán al Ministerio de Salud que estas actividades de transporte, incluyendo las rutas intermunicipales y aéreas puedan reactivarse en mayor porcentaje de manera segura.

La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, aseguró que basándose en la evidencia científica se pueden retomar estos medios aplicando los protocolos de bioseguridad.

“En los distintos estudios que se han hecho y que se han venido evaluando, inclusive en las distintas ciudades es importante recordar que los medios de transporte como tal no se han convertido en unos focos de contagio, claramente la evidencia científica demuestra que es en otros donde la gente o por descuido o por de alguna manera no tomar la suficiente precaución se ha contagiado, no ha sido así en los medios de transporte ni en los buses ni en los aviones”, dijo la ministra Orozco.

Haciendo un balance de la implementación del primer plan piloto de la ruta aérea nacional de Bucaramanga a Cúcuta, la ministra de Transporte aseguró que desde el 21 de julio han viajado 495 personas en 30 vuelos y que el balance es positivo. Dijo la ministra que la Aeronáutica Civil ha hecho inspección de protocolos en 14 aeropuertos del país: el de Cali, El Dorado de Bogotá, Santa Marta, Cartagena, Bucaramanga, Pasto, Pereira, Manizales, Armenia, entre otros y la próxima semana se hará en San Andrés.

Según la ministra, se verificó un 90% de cumplimientos.

“Y está visitando la próxima semana San Andrés y Providencia para verificar que se cumplen y que están en capacidad de cumplirlos, ha verificado un cumplimiento de más del 90% por parte de todos los aeropuertos y ha venido acompañando en aquellos temas que hacen falta para que se llegue al 100% de cumplimiento”, dijo.

Por otro lado, la ministra resaltó que en el último decreto que extiende el aislamiento, el 1076, se autorizó la prestación del servicio público aéreo y terrestre entre los municipios ‘no COVID’ o con baja afectación del virus.