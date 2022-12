Gobierno plantea sustitución de cultivos ilícitos para reemplazar glifosato

El ministro de Justicia, Yesid Reyes, dijo en Mañanas BLU que la decisión del presidente Juan Manuel Santos de suspender las fumigaciones con glifosato no es precipitada, en respuesta a las afirmaciones del procurador Alejandro Ordóñez, y afirmó que el Gobierno plantea la sustitución de cultivos ilícitos para reemplazar este químico. (Lea también: Inminente fin de uso de glifosato para cultivos ilícitos en Colombia )



“Esa discusión lleva 20 años. Me parece que precipitado no es. En esos 20 años lo que ha venido sucediendo es que los países que los venían usando lo dejaron de usar; faltaba Colombia”, manifestó.



Además, indicó que el planteamiento que está haciendo el Gobierno Nacional es que para contrarrestar la suspensión del uso del glifosato es necesaria una política de sustitución agresiva.



“Estamos proponiendo un cambio radical en la política de lucha contra las drogas. Ese fue un trabajo que venimos adelantando desde 2012, que ya dio algunos resultados positivos y que definitivamente empezó a consolidarse la semana pasada donde recibimos de nuevos países, incluso de Estados Unidos”, manifestó.



El funcionario aseguró que la reunión que sostuvo en Estados Unidos con el gobierno norteamericano, fue relacionada con la búsqueda de alternativas en la lucha antidrogas, posición que Colombia lidera desde hace varios años. (Lea también: Santos está “culipronto” por suspender uso de glifosato: procurador )



El ministro explicó que la decisión de suspender el uso del glifosato la tomó el Gobierno con base a las alertas que en ese sentido lanzó la Corte Constitucional: “Lo primero que ha ocurrido es una orden de la Corte Constitucional de marzo de 2014 en el que ordena al Ministerio de Salud y de Ambiente hacer un seguimiento a las consecuencias en materia de salud y dice que si hay indicios de que el glifosato es dañino para la salud se debe suspender".



En sentido, Reyes dijo que no es cierto, tal como lo afirmó este domingo el expresidente Álvaro Uribe, que esa decisión tenga que ver con acuerdos con las Farc en La Habana. (Lea también: Fin de aspersiones con glifosato es exigencia de las Farc: Uribe )



El procurador Ordóñez señaló este fin de semana que la suspensión del uso del herbicida para aspersiones "es un compromiso del Gobierno con (la guerrilla) las Farc" y añadió que "los narcos están de fiesta".



"El Gobierno Nacional está de culipronto (apresurado) porque es un compromiso que tiene el Gobierno con la mesa de las Farc en La Habana", señaló Ordóñez en referencia a las negociaciones que mantiene el Ejecutivo con esa guerrilla en La Habana.