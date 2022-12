Gobierno y campesinos se reunirán el domingo para reanudar diálogos

Cesar Pachón , líder de campesinos y el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde , acordaron, en diálogo con Blu Radio, sentarse a negociar nuevamente, luego de que el pasado miércoles se rompieran las conversaciones porque el Gobierno acusó al líder de incitar a la violencia a través de las redes sociales.

El acuerdo se logró luego de una larga discusión, en la que las partes discutieron sobre las causas que llevaron a los campesinos a levantarse de la mesa.

A propósito, Pachón negó que detrás del trino que publicó haya habido la intención de incitar a la violencia y reiteró que el Gobierno malinterpretó esa información. Además, le pidió al ministro de Agricultura que “cite a los ministros que sean necesarios y que no le ponga una secretaria a que los atiendan”.

“Que se haga el proceso serio y con las personas pertinentes. Porque podemos seguir patinando en el aire si no está el ministro respectivo que tome las decisiones y no que nos envíe su secretaria”, aseguró el líder de Dignidad Papera.

Lizarralde, por su parte, rechazó esta afirmación porque, según dijo, se está enviando el mensaje de que el Gobierno no se está tomando en serio las conversaciones que buscan una salida a las manifestaciones, que ya completan 5 días.

“Nosotros podemos olvidar el Twitter, pero no podemos olvidar la invitación a que haya violencia ni bloqueos. No era una secretaria la que los estaba atendiendo. Los estaba atendiendo el viceministro Hernán Román, la secretaria general y el presidente de Finagro. Por favor no mandemos mensajes que transmiten la sensación de que el Gobierno no le está dando la suficiente importancia al paro”, manifestó el ministro, quien se comprometió a encabezar personalmente la nueva fase de conversaciones.

Después de muchos ires y venires, finalmente, las partes acordaron que el próximo domingo, 4 de mayo, al mediodía se reunirán en el Ministerio de Agricultura, para lo cual el jefe de esta cartera se comprometió a colaborar con la logística para que los líderes campesinos puedan llegar a tiempo a la capital de la República.