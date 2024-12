Gustavo Bolívar descartó subsidios para 2025: "Tienen que empezar a trabajar"

A través de un video publicado en redes sociales, el director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, aseguró que eliminará ciertos subsidios, tales como Colombia sin hambre, a partir del 2025. De acuerdo con el funcionario, la medida se toma por el recorte presupuestal del Gobierno para el próximo año, pues la entidad dejó de recibir cerca de $1.7 billones.

“Si no estamos pagando hoy Colombia sin hambre, no es porque Gustavo Bolívar se haya robado la plata (...). Sencillamente no la tengo, dependo de lo que me gira el Ministerio de Hacienda. Esa plata no se giró. Yo no les puedo decir mentiras, el año entrante no se va a pagar Colombia sin hambre. Desaparece (...). Ustedes tienen que concientizarse que se acabó ese subsidio y otros que se van a acabar”, dijo Bolívar en medio del video.

Cabe recordar que el programa brindaba un ingreso mínimo a las familias colombianas en situación de riesgo de pobreza extrema o inseguridad alimentaria. Los montos asignados oscilaban entre los 200.000 y los 500.000 pesos, por lo que la decisión podría afectar duramente a los hogares del país.

Según Gustavo Bolívar, los programas que mantendrá el Gobierno nacional son los de Adulto Mayor, que pasará de 1.700.000 beneficiarios a 2.800.000, y Renta del cuidado, que es para las mujeres cabezas de hogar con hijos menores de 6 años.

¿Qué pasará ahora con los beneficiados?

Una de las soluciones que propone Gustavo Bolívar es que los usuarios de Colombia sin hambre se conformen varias cooperativas en el país. “Ya tenemos estructurado el proyecto (...) Tienen que buscar la manera de organizarse, nosotros vamos a facilitar la focalización, municipio por municipio, para que las personas que tenían este subsidio se reúnan, organicen una cooperativa y hagan un emprendimiento, el que quieran”, dijo el funcionario.

Es decir, con este nuevo anuncio el Gobierno nacional pasará ahora a ofrecer créditos a los colombianos y subsidiará la tasa del periodo de gracia (de 3 a 6 meses). Según Bolívar, es necesario que los ciudadanos comiencen a laborar, por lo que “desde ya tienen que empezar a organizar y empezar a trabajar. Lo siento mucho, pero este es el mensaje que tengo que darles”, finalizó Bolívar.