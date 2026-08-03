Habla abogada de Eva Ferrer por grabaciones: “La maltrataron y le están vulnerando sus derechos"

La defensa de Eva Ferrer, encabezada por la abogada María Soledad Morales Torrejano, rompió el silencio tras la filtración de una serie de audios que han sacudido el entorno de la Casa de Nariño.

Según la jurista, estas grabaciones, dadas a conocer por la revista Semana el pasado primero de agosto, representan una grave agresión contra su cliente, pues fueron obtenidas de manera ilegal dentro de su propio domicilio.

Violación a la intimidad y origen de los audios

La abogada Morales fue enfática al señalar que los audios en los que se escucha a Ferrer se obtuvieron sin su autorización. “Queremos decirle a todos ustedes que aquí se están vulnerando los derechos de nuestra cliente, el derecho a la intimidad, a la vida, a la privacidad, a la invalibilidad de las comunicaciones”, afirmó la defensora.

Aunque inicialmente evitó confirmar la identidad en la grabación, posteriormente admitió que “sí es la voz de Eva”, pero aclaró que las grabaciones se realizaron en un contexto de total privacidad donde ella hablaba con una persona allegada.



“La señora Eva en su casa puede hablar lo que ella quiera... yo en mi casa puedo expresarme y decir cualquier cosa que sea cierta o no”, explicó Morales para contextualizar las explosivas declaraciones que se escuchan en el material filtrado. Actualmente, la defensa adelanta una investigación con peritos para identificar quién realizó la grabación ilegal en la vivienda de Ferrer.

Deuda millonaria y procesos judiciales

Más allá de los audios, la abogada reveló que Eva Ferrer ha interpuesto cuatro procesos judiciales debido a los abusos sufridos tras su salida del gobierno. Uno de los casos más relevantes involucra directamente a la primera dama, Verónica Alcocer, a Manel Grao y a la corporación Centro de Pensamiento Progresista Colombia Humana.

La disputa central es una deuda de 600 millones de pesos, que incluye intereses, por labores de asesoría civil y comercial que nunca le fueron remuneradas. “A Eva le dejaron de pagar los últimos 4 meses por su trabajo”, señaló Morales, explicando que su cliente fue traída a Colombia con acuerdos de pago tanto en euros como en pesos colombianos que fueron incumplidos.

Publicidad

Según la defensa, tras el deterioro de la relación, Ferrer fue “aislada” y dejada sin recursos económicos en el país.

Maltrato y la ruptura de una relación contractual

Un punto clave de la entrevista fue la aclaración sobre el vínculo entre Ferrer y la primera dama. Morales desmintió la narrativa mediática que las calificaba como mejores amigas, describiéndola en cambio como una “relación contractual” que se rompió apenas dos meses después del nombramiento de Alcocer.

“Eva fue no solamente maltratada económica psicológica mente en este entorno”, denunció la abogada.

Publicidad

Agregó que su cliente ha sufrido consecuencias psicológicas debido a que fue "aislada" y "sacada" de su cargo sin recibir su pago, llegando a sobrevivir gracias al apoyo de su familia en el extranjero. A pesar de los ataques a su reputación, Morales confirmó que Ferrer permanece en Colombia y está dispuesta a declarar ante la justicia si es requerida.