¿Hacia dónde apunta el tema de la participación política en los diálogos de paz?

la guerrilla ¿Será un atajo rumbo al Congreso o la decisión estará en las urnas? Debate.

Publicidad

“La habilitación de eventuales miembros de la guerrilla en elecciones debe tratarse en cada caso particular. En este punto se estudiará la creación de un partido y de una circunscripción especial para llegar al Congreso”, comentó Héctor Riveros.

“El Gobierno ya negoció que efectivamente la guerrilla va hacer política. Este punto será importante porque le dará la razón al uribismo”, manifestó Paloma Valencia.

Publicidad

“No hay proceso de paz en el mundo en el que no se haya terminado con participación política. Lo que hay que negociar son las fórmulas y no el punto en sí. Eso no quiere decir que tienes tengan condenas por lesa humanidad terminen haciendo política”, respondió Laura Gil.