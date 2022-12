Hay evidencia que tratar consumo con drogas legales funciona: viceministro

Henao, señaló que el Gobierno colombiano se encuentra presto para recibir todas las propuestas encaminadas a buscar una solución más efectiva para el problema de las drogas y reiteró que una nueva política en esta materia debe basarse en evidencia científica.



Durante el quinto diálogo sobre el futuro de la política de drogas en Colombia, la Comisión Global de Política de Drogas, encabezada por el expresidente César Gaviria, le entregó al Gobierno Colombiano su más reciente informe "Asumiendo el control: caminos hacia políticas de drogas eficaces" en donde se planteó, entre otros, un cambio en las políticas globales frente al fenómeno de drogas y una apertura a estrategias de reducción del daño y consumo regulado, que tengan como objetivo a la población adicta. (Lea también: Venezuela rechaza palabras de jefe Comando Sur y ratifica lucha antidroga )



Luego de la presentación de este informe, el alto funcionario de la cartera de Justicia señaló que lo que se busca desde el Gobierno con esos espacios “es continuar esta discusión y buscar la evidencia que pueda comprobar cuáles son los mejores caminos para solucionar el consumo y la oferta de drogas”. Flórez afirmó que “las propuestas de la Comisión Global son un insumo para el debate y serán fundamentales para la construcción de la nueva política de drogas en Colombia”; fue enfático en decir que el Gobierno no le cierra la puerta a ninguna alternativa.



Durante el evento el vocero de la comisión, César Gaviria, afirmó que las políticas de drogas son muy limitadas y por eso deben tener una transformación profunda. El expresidente Colombiano, además, señaló que nadie está pensando en abandonar la lucha contra los carteles de droga, sino que el usuario de drogas, por ejemplo, sea considerado una persona enferma y no un criminal. Y se preguntó: “¿Si esta sociedad se permitió rehabilitar sicarios que llevaban cientos de muertes encima por qué no permitirse recuperar a los adictos con tratamientos médicos en donde les regulemos su consumo?”. (Lea también: Colombia dice que Venezuela sí ha colaborado en lucha contra el narcotráfico )



Al respecto el viceministro Flórez dijo que se están “debatiendo estos temas para poder como Gobierno Nacional y sociedad tomar las mejores decisiones en esta materia" y en cuanto a la propuesta del consumo regulado, formulada por Gaviria, dijo que "hay evidencia científica que demuestra que tratar el consumo problemático de drogas ilícitas con otras drogas legales funciona y es una de las posibilidades que existe”.