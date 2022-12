¡Historia de película! Cubano relata cómo llegó a EE.UU. en tabla de windsurf

cómo fue la travesía que les permitió llegar a Estados Unidos después de cuatro días de navegación.

“Salimos en una equipo de windsurfing, compuesto por una vela y una tabla. Estuve cuatro días en el mar, éramos tres, el primero llegó en solo 9 horas. Yo me demoré esperando a mi amigo que rescataran a 9 millas y que repatriaran a Cuba. Tuve problemas con el equipo, simplemente me quedé con el mástil en la mano y empecé a remar”, aseguró Martínez.

Dijo que su hija pequeña fue quien le dio fuerza para continuar: “Yo no podía morir ahí. Tengo una niña pequeña y mucha familia a la que tengo que ayudar en Cuba”.

Martinez manifestó que los tres practicaron por meses el Windsurfing con la única intención de dejar Cuba, a pesar de que en la Isla no se encuentran elementos para practicar este deporte.

“No existe ni una tienda. No hay una tienda de windsurfing. Hay algunos extranjeros que los traen en sus yates y uno los adquiere. Nosotros los conseguimos en la calle”, confesó.

Agregó que se separó de sus compañeros porque las tablas cogen mucha velocidad y que a lo cuantos kilómetros los perdió de vista, razón por la cual uno de ellos llegó primero a Miami y el otro fue rescatado por unos pescadores, que lo devolvieron a la isla.

“Lo que sí me estaba afectando mucho era sed. Llevaba cuatro cinco días sin alimentarme y cuando ya casi me quedaba dormido las olas me tumbaban y me volvía a poner de pie. Aprovechaba toda la noche porque el sol no me castigaba tanto. Yo descansaba sobre las cuatro de la madrugada”, confesó Martínez.

Agregó que fue la necesidad la que lo empujó a tomar la decisión de arriesgarse a esta aventura:

“Yo no podía volverme una persona mayor y no conocer nada y no brindarle a mi familia ningún futuro”.

Agregó que en Miami, donde llegó el 21 de febrero, lo han ayudado mucho y sorprendió al confesar que 50 dólares que le regalaron en el Hospital donde lo atendieron se los envió a su familia en Cuba.

Finalmente, indicó que lo único que quería era llegar a Estados Unidos, donde ya está estudiando inglés, ganarse un salario para ayudar a su familia, que según dijo, no vive en buenas condiciones.

Después de cuatro días a la deriva, Martínez fue hallado por unos pescadores los Cayos Marquesas. Estaba deshidratado, cansado, hambriento, con ampollas en las manos y quemaduras de sol en el cuerpo, según reporta la BBC.