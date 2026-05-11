Incertidumbre por desaparición de dos pelotones del Ejército en Guaviare: son más de 60 hombres

Momentos de tensión y preocupación se viven en el departamento del Guaviare luego de que dos pelotones del Ejército, integrados por aproximadamente 60 soldados, desaparecieran desde el pasado viernes 8 de mayo en zona rural de San José del Guaviare.

De acuerdo con información conocida por fuentes militares, las unidades dejaron de reportarse desde ese día y hasta el momento se desconoce su ubicación exacta. La situación mantiene en alerta a las Fuerzas Militares, que intentan restablecer contacto con los uniformados para determinar qué ocurrió en medio de la operación que adelantaban en esa región del país.

Las primeras versiones indican que los soldados se encontraban desplegados en una zona compleja del Guaviare, territorio donde históricamente han tenido presencia estructuras armadas ilegales y grupos disidentes. Por ahora, las autoridades no han entregado un pronunciamiento oficial sobre las causas de la desaparición ni sobre posibles hipótesis relacionadas con el caso.

Mientras avanzan las labores de búsqueda y verificación, crece la expectativa por conocer el paradero de los uniformados y las condiciones en las que se encontrarían en medio de una región marcada por las dificultades de acceso y el conflicto armado.