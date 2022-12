¿Ingenuidad o buena fe? ¿Cómo calificar el acto de Luis Alfonso Hoyos?

no concederá entrevistas porque fue claro tras presentar su renuncia, los panelistas de Mañanas Blu analizan la conducta de este estratega involucrado en el nuevo escándalo de “chuzadas”.

“Mi rueda de prensa fue muy clara anoche, me remito a ella. No puede ser que se siga distrayendo sobre ellos graves que se quieren ocultar. Buen día”, dijo Hoyos a este medio de comunicación.

Debido a lo anterior, Héctor Riveros manifestó que a pesar de los otros temas no hay razón para dejar de hablar del acto que involucra a Hoyos en las interceptaciones ilegales.

Por su parte, Rafael Guarín dijo “que es absurdo que la campaña de Óscar Iván Zuluaga tenga un brazo ilegal, eso no tiene sentido. Ni la campaña de Zuluaga ni Hoyos sabían que Sepúlveda estaba chuzando”.

Sandra Borda aseguró que resulta difícil de creer que el jefe de la campaña de Zuluaga se haya ido con una persona desconocida a hacer una denuncia a un medio de comunicación. “Uno tiene que tener una relación de algún nivel de confianza para llevarlo ante un jefe de un medio y hacer semejante denuncia, uno no lleva a cualquiera”.

En diálogo con Blu Radio Rodrigo Pardo, director de Noticias RCN, indicó que Luis Alfonso Hoyos, asesor de Óscar Iván Zuluaga, visitó las instalaciones del Canal RCN con Andrés Sepúlveda, para ofrecer supuesta información de las Farc con del presidente Juan Manuel Santos.

“En días pasados, exactamente el 8 de marzo, vino a mi oficina Luis Alfonso Hoyos con una persona cuya identidad no me reveló; solo me dijo que era un experto en inteligencia y que tenía un enlace con un desmovilizado de las Farc que podía revelar datos muy importantes de relaciones de la campaña de Santos con esa guerrilla”, aseguró Pardo.

Este miércoles, la juez 49 de garantías envió a la cárcel a Andrés Sepúlveda , el hombre detenido por presuntamente ser el responsable de interceptaciones de correos a miembros de las Farc en La Habana, a sectores de la izquierda y organismos oficiales.

La funcionaria consideró que Sepúlveda representa un peligro para la sociedad y en libertad podría obstruir el curso del proceso penal y la investigación que se adelanta por estos hechos.

Durante la audiencia de legalización de captura el procesado no aceptó los cargos de interceptación ilegal y de espionaje , imputados por la Fiscalía, aunque sí admitió que suministro información valiosa a los organismos de inteligencia.