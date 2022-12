“Interrogatorio de la Fiscalía es como un chisme de peluquería”: Sandra Morelli

de que su suerte sea adversa y sea posible de que vaya a prisión.

“Por encima de la arbitrariedad de los Estados están los Derechos Humanos, entonces para eso existen cortes internacionales o protección diplomática, si las tengo que usar las uso y no me da pena decirlo”, recalcó la funcionaria a su salida del búnker de la Fiscalía.

Y es que la contralora sorprendió al calificar el interrogatorio, cumplido este miércoles desde las 8:30 de la mañana, “como un chisme de peluquería” al confesar que una de las preguntas que le hizo el fiscal del caso fue “¿a cuál peluquería iba?”.

Morelli manifestó que la Fiscalía busca relacionarla con delitos de lavado de activos al querer vincularla con el empresario Alberto Aroch Mugrabhi, investigado por los Estados Unidos y quien era accionista del edificio donde actualmente opera la sede de la Contraloría.

“Ellos están nombrando muchas imbecilidades porque no saben dónde encontrar el delito, resulta que yo no suelo delinquir, no delinco, entonces yo dejé las constancias de que me parecía que eso era realmente una cosa súper absurda, yo nunca voy a la peluquería como todos pueden apreciar pero las pocas veces que he tenido que ir no es a encontrarme con un sujeto que no conozco”, manifestó.

En tres días, la controvertida funcionaria evacuó el interrogatorio por presuntos sobrecostos en el arriendo de la sede del Salitre lo que habría causado un detrimento patrimonial a la nación por más de 76 mil millones de pesos.

Finalmente, la contralora, muy molesta, dijo “la Fiscalía es una vergüenza”.