Colombia se prepara para el lanzamiento del fusil de asalto Jaguar, un desarrollo local que entrará a reemplazar de forma progresiva al Galil ACE en las Fuerzas Militares. El anuncio, previsto para el 7 de mayo, ha llamado la atención por sus características técnicas.
El fusil, diseñado con ingeniería colombiana, es más liviano, utiliza materiales como polímeros de alta resistencia y reduce costos frente al modelo actual.
Históricamente, el armamento militar suele recibir nombres técnicos, neutros o ligados a características operativas. En este caso, el uso de Jaguar marca una distancia con esa línea y haría referencia al presidente Gusto Petro, introduciendo un elemento que, para algunos, no debería mezclarse con decisiones de defensa.
Por ahora quedan pendientes aspectos más de fondo como pruebas en campo, capacidad de producción, costos reales y tiempos de implementación para reemplazar al Galil.