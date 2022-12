James Rodríguez, elegido en la selección europea de jugadores americanos

El colombiano se reportó con gol y asistencia en la goleada que le propinó el conjunto ‘merengue’ el pasado sábado 8-2 al Deportivo La Coruña en condición de visitante.

El once entregado por el diario Marca se completa con Rafael, Marcelo, Musacchio, Jara, Vergini, Ronny Rondón, Ulloa.

Otros futbolistas latinoamericanos destacados durante el fin de semana:

Radamel Falcao (Colombia): Titular por vez primera con los 'Diablos Rojos', el 'Tigre' actuó en punta junto al holandés Robin van Persie, con Rooney por detrás. Asistió a Van Persie con un centro medido desde la banda izquierda a la cabeza del killer holandés para abrir el marcador (13). Sólo el larguero evitó su estreno goleador escupiendo un remate de volea con la diestra (49). Dejó su sitio en el césped al belga Adnan Januzaj (72).

Carlos Bacca (Colombia): El delantero 'cafetero' sumó dos nuevos goles en la victoria del Sevilla ante el Córdoba (1-3). Avisó con un zurdazo raso que el portero desvió a córner (5), y no perdonó en la siguiente oportunidad al rematar con la diestra un pase en bandeja del español Aleix Vidal (music). Pese a fallar un mano a mano con el portero, su gol de penal (87) le hace merecedor del sobresaliente en un Sevilla que marcha segundo en liga.

Ángel Di María (Argentina): Corría el minuto 16 del partido entre el Leicester y el Manchester United (5-3) cuando Di María recibió el esférico en su campo, arrancó en velocidad y realizó una pared con el inglés Wayne Rooney, volvió a recibir ya en área rival y picando con la zurda el balón, éste realizó una parábola perfecta que acabó en el fondo de la red. El gol estará entre los mejores del año en Europa, pero el Leicester remontó un 1-3, con dos dianas del argentino Leonardo Ulloa y otra de su compatriota Esteban Cambiasso. Además asistió al español Ander Herrera en el tercer gol del Manchester y fue sustituido en el 77 por el español Juan Mata.

Pablo Zabaleta y Sergio Agüero (Argentina): El Manchester City arañó un empate en los últimos minutos con un hombre menos ante un Chelsea que sólo conocía la victoria en sus cuatro primeros duelos de la Premier League. El expulsado fue el capitán de los 'citizens' Pablo Zabaleta, que vio la segunda amarilla en el minuto 66 al realizar una falta clara sobre el delantero hispano-brasileño Diego Costa, quien se revolvió buscando al lateral argentino sin que éste cayese en la provocación. Zabaleta, que abandonó el césped del Etihad pidiendo perdón y aplaudido por su afición, se había mostrado solvente ante las rápidas internadas del belga Eden Hazard, al que cuando no frenó limpiamente lo hizo de forma antirreglamentaria, por lo que vio la primera amonestación en el 32. Agüero, pese a disputar los 90 minutos, sumó su segundo partido sin ver puerta, luego de anotar en los otros tres choques de liga. Lo intentó con un disparo alto aprovechando un rechace dentro del área (31), y con otro raso en la segunda mitad que se encontró con los guantes del belga Thibaut Courtois.

Willian Borges y Ramires Santos (Brasil): Con Filipe Luis y Oscar en el banco durante todo el partido, la participación de la armada 'canarinha' del Chelsea se limitó al poco más de una hora de partido de Ramires y Willian antes de ser sustituidos ambos por el nigeriano John Obi Mikel y el alemán André Schürrle. Ambos estuvieron espesos, el ex de Cruzeiro en la destrucción y el ex de Corinthians en la creación. No obstante, este último provocó dos amarillas cuando iniciaba sendas rápidas contras, una para el costamarfileño Yaya Touré y la mencionada para Zabaleta.

Carlos Vela (México): El juego del mexicano fue parejo al de su equipo, la Real Sociedad, que cayó derrotada en casa ante el Almería (1-2). Vela destacó en el fulgurante inicio de los locales, no en vano envió al larguero un disparo colocado (3). Pero el gol del Almería desactivó a los realistas y Vela sólo apareció para errar una clara ocasión al filo del descaso.

Leo Messi y Javier Mascherano (Argentina): Leo Messi, que ha jugado todos los minutos disputados en liga, dio dos asistencias (lleva 6 en liga), y anotó un golazo picando el balón (su tercer tanto en liga), en la victoria del Barcelona ante el Levante (0-5). El 'Jefecito', sin apenas trabajo, aunque con una amarilla, se lució con medidos pases largos que dan una alternativa al tradicional juego combinativo de los culés.

Claudio Bravo (Chile): Recuperó la titularidad perdida en Liga de Campeones en detrimento del alemán Ter Stegen, y amplió sin esforzarse su registro a cuatro duelos ligueros sin encajar.

Neymar da Silva y Diego Alves (Brasil): Ney dispuso sobre el mojado césped del estadio Ciutat de Valencia su repertorio de regates, sombreros, y detalles técnicos, culminados con un gol en un mano a mano con el arquero (tercer tanto en liga), antes de ser sustituido por unos problemas físicos. Alves, ante el colista de la liga que estuvo más de medio partido con un hombre menos, no estuvo preciso en los centros y sufrió en los primeros minutos la velocidad de los jugadores levantinistas.

Gonzalo Higuaín (Argentina): Ni el Nápoles ni el 'Pipita' pudieron reeditar en la Serie A lo logrado en el duelo de Europa League donde derrotaron 3-1 al Sparta de Praga con un gol del argentino. Los napolitanos sufrieron su segunda derrota consecutiva ante el Udinese (1-0). Sin ocasiones, sin velocidad, la imagen dejada por el argentino no fue peor ni mejor que la de su equipo.

Edinson Cavani (Uruguay): El 'Matador' volvió a ser determinante para el París Saint Germain, que empató con el Olympique de Lyon con un gol del uruguayo, que remató libre de marca con la testa un centro del francés Lucas Digne.

Ezequiel Lavezzi y Javier Pastore (Argentina): Titular Lavezzi pero sustituido a la hora de partido, y suplente Pastore, que ingresó en el 72 reemplazando a Cavani, ni uno ni otro contribuyeron a que el PSG fuese mayor acreedor de la victoria que su rival.

AFP