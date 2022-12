Juez dejó en libertad a borracho que causó la muerte de menor de 13 años en Cali

dejó en libertad al agresor.

Un tío de la víctima, Héctor Duque, dijo que no están de acuerdo con la decisión porque “sí es un riesgo para la sociedad, atropelló a mi sobrino, se fugó porque no le importó dejarlo ahí convulsionado”.

No obstante, el abogado Víctor Hugo Vallejo, experto en temas de tránsito, dice que el grado 1 de alcoholemia no da para encarcelar al conductor, pues el menor no falleció en ese momento sino en un centro asistencial.

“En la medida en que en el accidente no hubo homicidio sino lesiones personales, que luego devienen en el fallecimiento del menor, tienen el tratamiento de completamente excarcelable y por lo tanto es absolutamente legal la decisión tomada por el juez”, explicó.