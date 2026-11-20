Julia Cristina Daza, quien se desempeñaba como directora de la Biblioteca Nacional de Colombia desde el pasado 1 de octubre fue declarada insubsistente por la ministra de Cultura, Paola Holguín. La decisión se conoce en medio de la controversia por su nombramiento y después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenara suspender provisionalmente los efectos de la resolución con la que había sido designada.

La decisión del Tribunal se produjo tras admitir una demanda de nulidad electoral presentada por la senadora Jennifer Pedraza, quien cuestionó el cumplimiento de los requisitos de experiencia profesional para ocupar el cargo.

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En un auto del pasado 11 de noviembre, la corporación consideró que Daza no acreditó la experiencia profesional relacionada mínima exigida para dirigir la Biblioteca Nacional. Aunque el Ministerio de Cultura le había reconocido 73 meses y 14 días de experiencia, frente a los 72 meses requeridos, los magistrados señalaron que las certificaciones presentadas correspondían principalmente a actividades de comunicación, relaciones públicas y divulgación institucional.

Para el Tribunal, esas funciones no tenían una relación material con las responsabilidades del cargo, entre ellas la dirección de la Biblioteca Nacional, la coordinación de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y la formulación de políticas relacionadas con el patrimonio bibliográfico y documental del país.



La salida de Daza se produce, además, en medio de las manifestaciones y la inconformidad de algunos trabajadores de la Biblioteca Nacional frente a su dirección. Esta decisión se suma a los recientes movimientos en entidades adscritas al Ministerio de Cultura, como el Instituto Colombiano de Antropología e Historia.