La lesión de Radamel Falcao García, tragedia nacional

colombiano debió ser sustituido en camilla del encuentro que su equipo el Mónaco francés disputó con el Chasselay, de cuarta división.

Publicidad

El médico deportólogo, Wiston Tobón, dijo que viendo la imagen se puede vislumbrar que la lesión puede ser muy grave, en el peor de los casos el delantero colombiano estaría por fuera 6 meses de las canchas.

De inmediato el país futbolístico reaccionó ante esta lesión de Radamel Falcao. El rey Pelé, de visita en Colombia, dijo que es lamentable la lesión del goleador y considera que le hará mucha falta a la selección Colombia en caso de que no pueda estar en el mundial de Brasil.

Publicidad

Falcao no ha entregado declaraciones sobre este hecho, el que si habló fue Soner Ertek, el jugador del Chasselay, quien se declaró consternado por esta lesión e incluso dijo que prefería haber dejado anotar el gol al colombiano.

Publicidad

“La derrota es la lesión de Falcao. Realmente espero que no sea grave, no quiero ni hablar del partido. Espero que no tenga nada grave, que se pueda recuperar rápidamente y sobretodo que pueda jugar la copa del mundo. La verdad, es que si pudiéramos regresar yo habría preferido dejarlo anotar, antes de verlo así”, dijo Ertek a medios franceses.

Desde Argentina y cuando entregaba una entrevista para un programa de ESPN, el legendario capitán de la selección Carlos ‘El Pibe’ Valderrama habló de éste duro golpe que recibió Falcao y la importancia que el significa para el equipo nacional.

Publicidad

Este jueves se conocerá un parte médico oficial del Mónaco que apuntará si la lesión de Falcao es una rotura de ligamentos, que podría dar seis meses de incapacidad, o una distensión, de dos.