La meta no es liberarlo a él sino a todos los presos políticos: papá de Leopoldo

Leopoldo López Gil, el padre del líder de la oposición venezolana Leopoldo López, habló en Blu Radio sobre la condena a 13 años y 9 meses de cárcel y dijo que eso no significa que dejarán de luchar contra el “régimen de Nicolás Maduro”.



“La meta no es la liberación de Leopoldo, es la liberación de él y de todos los presos políticos de Venezuela, porque estamos en un régimen que no nos merecemos y no queremos”, enfatizó.



También contó que en la visita dominical que le hicieron el domingo tanto la mamá de Leopoldo como su hermana pudieron ver “la fortaleza espiritual que tiene Leopoldo y que está muy convencido de que su lamentable situación era necesaria para llevar a cabo el cambio”.



En ese sentido, dijo que los colombianos, en medio de la masiva deportación, son quienes más entienden “la forma tan poco humana” con la que actúa el Gobierno de Nicolás Maduro.



“Es más fácil hacer entender la situación tan lamentable que vive Venezuela sobretodo cuando la gente sabe que no es solo el caso de Leopoldo”, añadió.



Finalmente, contó que desde que comenzó el proceso de protesta en 2014 más de 3.000 personas terminaron presas.



Entre tanto, Lilian Tintori, esposa del dirigente opositor venezolano Leopoldo López, señaló en Praga que "a Leopoldo lo va a liberar el pueblo de Venezuela".



Tintori, que participa en la XIX edición del Forum 2000 que se celebra bajo el lema "Democracia y Educación" en la capital checa, calificó esa sentencia como "la primera contundente" contra un líder de la oposición.



"Estas esposas me las va a quitar el pueblo en las elecciones el próximo 6 de diciembre", glosó hoy Tintori la reacción de López tras conocer el veredicto, por el que permanece ingresado e incomunicado en la cárcel militar de Ramo Verde.



"Sólo puede hablar con los custodios militares, que tienen orden de no mirarle a los ojos", explicó su mujer.



Y prosiguió: "Y esas esposas se las vamos a quitar, con cada voz, con cada testimonio, con cada acción pacífica, no violenta pero contundente".



López, de 44 años, fue detenido en febrero de 2014 durante las manifestaciones callejeras contra el Gobierno bolivariano de Nicolás Maduro, que se saldaron con 43 muertos, además de "más de 200 casos de tortura, 3.417 detenciones arbitrarias, persecuciones y exiliados, censuras en los medios de comunicación, cierres de radios y canales de televisión", denunció Tintori.



"Estamos en campaña unidos, para ganar el 6 de diciembre, y una vez que se gane en la Asamblea Nacional, entonces los líderes de la oposición van a llevar la ley de amnistía, para lograr liberar a todos nuestros presos políticos", auguró la activista.



El país caribeño celebra comicios a la Asamblea Nacional en diciembre para elegir el nuevo Parlamento, que está dominado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (98 de 165 escaños), seguido por Mesa de la Unidad Democrática (65 escaños).



"Tenemos toda la certeza de que esta situación va a cambiar, y va a cambiar porque hoy más del 86 por ciento de los venezolanos quiere un cambio y rechaza lo que está pasando", afirmó Tintori.



El disidente López, coordinador nacional del partido socialdemócrata Voluntad Popular, estuvo un año y siete meses en prisión, periodo en el que mantuvo una huelga de hambre de 30 días sin que haya trascendido su verdadero estado de salud.



"Nunca el gobierno de Maduro dejó entrar a los médicos a chequearlo. Se siente bien, se siente fuerte, pero no sabemos realmente cómo está", afirma su mujer.

Es la cuarta vez que Lilian Tintori acude al foro centroeuropeo que fundó en 1997 el expresidente checo y paladín de los derechos humanos Vaclav Havel, según recordó ella, y las dos últimas pisó esta capital centroeuropea sin su marido.



"El Forum 2000 es un lugar donde nos llenamos siempre de esperanza escuchando testimonios de otros países. Nos damos cuenta de que no estamos solos. Aquí hemos aprendido mucho", afirmó.



Sobre sus expectativas, la venezolana dijo que "es una oportunidad importante para que el Forum 2000 rechace esta condena (de López), porque sabemos que es una condena política, que es una persecución política, que es un linchamiento político".



El viernes la organización humanitaria internacional Amnistía Internacional nombró a Leopoldo López "preso de conciencia". Con EFE