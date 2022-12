“La reelección de Ordóñez es ajustada a la Constitución”: exprocurador Arrieta

El exprocurador general de la Nación, Carlos Gustavo Arrieta, aseguró que “la reelección del procurador es ajustada a la Constitución”.

Dijo que “la Constitución fue clara en establecer las reglas en materia de reelección y fue muy específica en decir en cuáles cargos no se podrían reelegir servidores públicos. En otros no se dice y no creo que no se haya dicho por olvido sino porque simplemente quería que se pudiera reelegir”.

Contrario a lo que argumentan los demandantes de la reelección de Ordóñez, el exprocurador Arrieta dijo que “el hecho de que la Constitución no diga nada sobre la reelección del procurador quiere decir que no tenía objeción de ninguna naturaleza a la objeción del procurador”.

Finalmente, sobre la polémica de pasar la discusión de la Sección Quinta a la Sala del Consejo de Estado, aseguró que “el tema puede pasar sin ningún problema y es una práctica muy frecuente del Consejo de Estado”.