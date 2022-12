La revolución bolivariana se está autodestruyendo: Santos

El presidente Juan Manuel Santos rechazó las acusaciones de Nicolás Maduro sobre un complot desde Colombia para destruir la revolución bolivariana.

Publicidad

“Nunca, bajo ningún escenario, bajo ninguna circunstancia la hemos atacado ni mucho menos hemos participado en un complot para destruirla. Yo no estoy destruyendo la revolución bolivariana, la revolución bolivariana se está autodestruyendo por sus resultados, no por cuenta de los colombianos ni por el presidente de Colombia”, dijo.

El presidente manifestó también que cerrar la frontera no es el camino para enfrentar los problemas y que cada día es más claro que esta decisión obedece a otros intereses.

Publicidad

“Esto no quiere decir que en Colombia no tengamos problemas: tenemos unos problemas muy serios en la frontera, de contrabando, de mafias organizadas, los venimos enfrentado. No nos vengan a echar la culpa a nosotros de los problemas de Venezuela. Con el pueblo venezolano no tenemos sino cariño, admiración y respeto”, prosiguió.

Publicidad

Agregó que en su radar no cabe el irrespeto, los insultos, las payasadas ni las mentiras: “Es dentro de ese radar de diplomacia, de diálogo, de firmeza y prudencia que he estado dispuesto y sigo dispuesto a resolver los problemas con Venezuela”.

El presidente señaló que seguirá pidiendo con “serenidad pero con firmeza” que se respete el derecho de las familias.

Publicidad

“465 familias que nos han pedido formalmente que las ayudemos a reencontrarse con quienes quedaron en Venezuela”, agregó.

Publicidad

Escuche además: