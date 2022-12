La verdad de las fotos con armas de Lorent Saleh y Gabriel Valles, según ONG

Por medio de un comunicado, la ONG venezolana Operación Libertad se pronunció sobre las fotografías en las que aparecen los estudiantes recientemente expulsados de Colombia, Lorent Saleh y Gabriel Valles y aseguran que el porte de las armas que tenían en ese momento no es ilegal.

Según la ONG, la fotografía de Saleh fue tomada “en el mes de marzo, en los almacenes de artículos militares ubicados frente a la clínica de la Policía Nacional, sobre la carrera 50, en la ciudad de Bogotá”.

“Todos los fusiles y demás armamentos exhibidos en estos almacenes son réplicas, es decir, que no tienen la capacidad de emplear como agente impulsor del proyectil (…) por lo tanto, no califican como armas de fuego y el porte de ellas no es ilegal”, dice el comunicado.

Por su parte, explican que la fotografía de Gabriel Valles “fue tomada en el mes de julio, en la ciudad de Bogotá, un día que se encontraban ambos en compañía de un militar retirado que nos pidió no revelar su identidad por motivos de seguridad”.

Además explica que el uniforme de las Fuerzas Militares que porta el joven, se usó hasta 2006, “por lo cual, el uniforme que porta Valles no es el de uso actual de las FFMM”.

“Declaramos que ni Lorent Saleh, ni Gabriel Valles, participaban en alguna actividad relacionada con entrenamiento militar, ni algún otro tipo de actividad clandestina que pudiera poner en riesgo la Seguridad de la Nación colombiana”, dice la misiva difundida por la ONG.

Operación Libertad finalmente hace una crítica por “la manera en que los medios de comunicación colombianos se han prestado para la manipulación de la información, sin preocuparse siquiera por investigar y verificar el contexto”.