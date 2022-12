Las explicaciones de la Corte Suprema por demora en ordenar captura de ‘Santrich’

Un sector de la opinión pública ha concentrado sus críticas en la JEP y en la Corte Suprema de Justicia por considerar que son responsables de la fuga de ‘Jesús Santrich’ luego de varias decisiones judiciales que le permitieron salir de la cárcel La Picota tras un año detenido, pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico.

La Corte contestó a sus críticos en el documento firmado por la mayoría de los magistrados de la Sala de Instrucción en el que se ordenó la captura de ‘Jesús Santrich’, incluso con circular roja de Interpol, por concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.

BLU Radio tiene en su poder los argumentos de los magistrados para no haber ordenado la captura de ‘Santrich’ de manera simultánea con su llamado a indagatoria, el pasado 4 de junio.

La Corte explicó que se abstuvo de ordenar la captura “por considerar que, para entonces, las circunstancias y condiciones permitían privilegiar el derecho fundamental a la libertad, en cuanto la afectación de tal garantía ostenta un carácter excepcional, a la luz de los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos”.

Además, explicaron los magistrados, que “del contenido de los elementos de prueba hasta ese momento recaudados y la realidad procesal no se avizoraba necesaria, proporcional y razonable ordenar la captura de Hernández Solarte para fines de indagatoria”, dicen, reconociendo contenidos que privilegian el derecho a la libertad personal cuando colisiona con la eficacia de la administración de justicia.

“En aquella fecha, el señor Hernández Solarte atendía para entonces citaciones de autoridades judiciales como el Consejo de Estado y la Jurisdicción Especial de Paz, en donde manifestó su compromiso con la paz de Colombia, su disponibilidad para presentarse ante las autoridades judiciales y ofrecer las explicaciones que fueran del caso, en relación con su situación jurídica particular”, señala el documento.

Además, dicen que la secretaría de la Sala Penal siempre pudo ubicarlo para hacer notificaciones y que los magistrados se enteraron por los medios de comunicación sobre la posesión de ‘Santrich’ como representante a la Cámara por el departamento del Atlántico, “lo cual le indicaba a la Corte que no era necesario ni proporcional ordenar inicialmente su captura”.

Al final, la Corte dijo que todo cambió porque no solo ‘Santrich’ no se presentó a la citación, sino que además lo hizo sin justificación alguna y sus abogados no saben su ubicación.

Esta parte también es clave porque la Corte no descarta la posibilidad de que ‘Santrich’ esté fuera del país: “la corporación decretará la medida que resulta pertinente para hacerla efectiva fuera del territorio nacional por parte de los organismos internacionales de policía judicial en caso de que Hernández Solarte sea ubicado en el exterior”.

