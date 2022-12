Las recomendaciones de la Policía para retirar el dinero de la prima

El coronel Óscar Pinzón , comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá , hizo una serie de recomendaciones para aquellos que van a retirar el dinero de la prima que se está entregando en estos días.

Entre las recomendaciones que hizo están revisar los cajeros, que no tengan cámaras, no entrar con desconocidos a retirar dinero y si va a retirar una gran cantidad llamar a la Policía Nacional para que lo acompañe.

"La Policía Nacional ofrece un servicio por intermedio de los bancos a quien quiera retirar una suma considerable de dinero lo podemos acompañar, por favor esperen a su policía que los acompañará. Segunda situación, no dejen que ninguna persona lo acompañe a su cajero a que haga su transacción, si usted considera que hay algo que no está funcionando bien, por favor verifique que el teclado no tenga ningún elemento extraño, salga del cajero inmediatamente e ingrese al banco", agregó Pinzón.

Las autoridades también recomendaron que al salir del cajero este acompañado por algún familiar o amigo.