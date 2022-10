Las tarifas en Colombia son miserables: Hugo Ospina, representante de taxistas

declarada ilegal por parte del Ministerio de Transporte en las últimas horas, Hugo Ospina, representante de la organización gremial de taxistas, habló en Blu Radio sobre las exigencias de los transportadores (Lea también: SuperTransporte investiga a Uber en medio de protesta nacional de taxistas ).

Según Ospina, la protesta fue convocada por los taxistas para exigir “al Gobierno y al ministro de las TIC, que regule estas aplicaciones”.

Sin embargo, pese a la ya declarada ilegalidad del servicio de Uber, Ospina agregó que “el problema es que seguirá operando porque Uber es legal como tal, pero lo que no es legal es que disponga su plataforma tecnológica para prestar un servicio de transporte”.

Por otro lado, frente al tema de la calidad del servicio que prestan los taxis en Bogotá, Ospina reconoció que “tenemos falencias (…) Nosotros maltratamos a nuestros usuarios, lo reconocemos” y opinó que este tipo de servicios debería operar con “las mismas tarifas que cobramos los taxistas, a ver qué clase de servicio prestan”.

Además, aseguró que “las tarifas en Colombia son miserables” y que “el superintendente debe intervenir a Uber, porque incluso tiene publicidad engañosa que induce al error a los ciudadanos (…) Cualquier particular que pise el territorio nacional, para que opere el servicio de transporte en Colombia, debe tener los permisos del Estado y el problema de los carros blancos es que no están utilizándose para lo que la ley autoriza. Esos carros blancos son para que una compañía contrate un servicio de transporte privado, no para que los utilicen como un servicio individual por medio de una aplicación”.