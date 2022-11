Ledezma nunca fue notificado sobre proceso en su contra: abogado defensor

Ómar Estacio, abogado del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, dijo en BLU Radio que su defendido nunca fue notificado sobre la existencia de alguna investigación en su contra, lo que podría representar una irregularidad.



“Ese podría ser un elemento de irregularidad en el expediente porque ellos estaban haciendo una investigación personalizada sin ninguna notificación”, dijo, al afirmar que visitó a Ledezma en su sitio de reclusión.



Si bien dijo que no conoce a profundidad el expediente, conoció que este fue abierto en marzo de 2014, cuando también se abrió investigación contra María Corina Machado.



Además, denunció que Ledezma fue detenido sin una orden de captura: “Ayer al detenido no se presentó ni una orden escrita, ni se le informó qué autoridad había ordenado su detención.



Simplemente se presentó una cuadrilla del Sebin, se lo llevaron, pero no dijeron a dónde”, manifestó.



El alcalde mayor de Caracas fue detenido por orden de la fiscalía por promover un presunto golpe de Estado en Venezuela, informó la noche del jueves el presidente Nicolás Maduro.